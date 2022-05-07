شكرا لقرائتكم خبر عن حافظي على نضارة بشرتك وحيويتها بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغبين في الحصول علي بشرة نضرة وصحية، لذا عليك التعرف علي أفضل الحيل الصحية التي تساهم في هذا الأمر، وتجعلك مشرقة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

أكد التقرير، علي ضرورة الإكثار من تناول الماء، لأنها تعمل علي ترطيب وزيادة حيوية البشرة، وجعلها نضرة وتظهر بمظهر رائع، فالماء تعمل علي زيادة الأكسجين في خلايا الجسم .

وأضاف التقرير، أن تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الرائعة، والمهمة التي تحتوي علي الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، ومضادات الأكسدة التي تقلل من ظهور علامات الشيخوخة، والتجاعيد، والهالات السوداء، تعد من أبرز وأهم الحيل التي تحافظ علي نضارة البشرة، ومن هذه الأطعمة الفواكه ، والخضروات.

لتجديد خلايا البشرة، عليك إستخدام كريمات التقشير، التي تساعد في إزالة الجلد الميت، والحصول علي بشرة نضرة وحيوية.

وأخيرا، نصح التقرير، بوضع واستخدام المواد الطبيعية علي البشرة، لأنها تساهم بشكل كبير في تنشيط وتجديد خلايا الجسم، ومنها الزبادي والعسل والليمون.