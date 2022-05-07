للنساء فقط.. أبرز أسباب زيادة الوزن بعد الأربعين

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:18 مساءً - تعاني العديد من النساء من تبعات زيادة الوزن كلما تقدم بهن العمر، خاصة بعد سن الأربعين، حيث تواجه المرأة عدة عوامل بعضها هرموني وبعضها وراثي، تؤدي لزيادة في معدل الدهون وبالتالي زيادة الوزن بشكل أكثر من السابق.

ووفقاً لموقع “ويب طب” فإن أبرز أسباب زيادة الوزن عند النساء بعد سن الأربعين عديدة وهي تتمثل فيما يأتي:

1. تغير في مستوى هرمون الإستروجين

يعد هذا السبب الأكثر وضوحًا لزيادة الوزن بعد سن الأربعين، حيث تعد هذه المرحلة عند النساء مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، والتي تترافق مع انخفاض إنتاج هرمون الإستروجين من قبل المبايض.

في هذه الحالة يميل الجسم إلى الاحتفاظ بالدهون حتى يتكمن من المحافظة على التوازن الهرموني الطبيعي، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة في الوزن.

2. انخفاض في مستويات البروجسترون

مع اقتراب النساء من سن اليأس ينخفض إنتاج هرمون البروجسترون في الجسم، وبالتالي تقل مستوياته.

على الرغم من أن ذلك لا يتسبب في زيادة فعلية في الوزن، إلا أنه يزيد من انتفاخ الجسم واحتباس الماء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في وزنك.

3. زيادة في الشهية

بسبب التغيرات في الهرمونات التي تحدث في جسمك، فإن شهيتك قد تزداد وقد تلاحظين شعورك بالجوع المتكرر.

بالطبع هذا قد يجعلك تأكلين أكثر من المعتاد وبالتالي من الممكن أن يزداد وزنك تلقائيًا.

4. التقدم بالعمر

من أهم أسباب زيادة الوزن عند النساء بعد سن الأربعين هو التقدم بالعمر طبعًا.

فمع التقدم بالعمر، ينخفض نشاط عملية التمثيل الغذائي أو الأيض، وبمجرد أن يحدث ذلك فإن جسمك يحرق سعرات حرارية أقل، الأمر الذي ينتهي بتراكم الدهون في جسمك وبالتالي زيادة في الوزن.

5. مقاومة الإنسولين

بعد تجاوز سن الأربعين وفي حال كان نظامك الغذائي يعتمد على السكر الأبيض والأطعمة المصنعة، فسوف تصبح خلايا جسمك مقاومة للإنسولين، مما يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم وبالتالي زيادة الوزن.

6. انخفاض الحركة

كلما زاد العمر بشكل عام كلما قلت الحركة والنشاطات الجسدية، الأمر الذي يترافق بالطبع مع زيادة في الوزن.

7. العوامل الوراثية

اكتشف العلماء الجينات التي تحدد عدد الخلايا الدهنية التي لدينا ومكان تخزينها.

وإذا نظرت إلى والديك وأقاربك، سترين تلك المناطق من الجسم التي قد تميل عائلتك إلى تخزين الدهون الزائدة فيها.

8. الإجهاد والتوتر

للأسف فإنه مع التقدم بالعمر غالبًا ما يزداد مستوى التوتر، وهذا الأمر يرتبط بإنتاج هرمون التوتر أو الكورتيزول، والذي يمنع بدوره من عملية فقدان الوزن.

9. تناول بعض الأدوية

قد تعاني المرأة من الكثير من المشاكل بعد سن الأربعين، وبالتالي ينتهي الأمر بها بتناول بعض الأدوية ومن بينها مضادات الاكتئاب والكورتيزون.

والجدير بالذكر أن بعض الأدوية ترتبط بآثار جانبية، مثل: زيادة الوزن.

10. تركيبة جسم المرأة

تختلف تركيبة جسم المرأة عن الرجل، ويزداد هذا الاختلاف مع التقدم بالعمر، ودخول المرأة مرحلة انقطاع الطمث.

وفي هذه المرحلة تفقد المرأة كتلة العضلات، في حين تبقى كتلة الدهون كما هي وقد تزداد في بعض الأحيان، وهذا يفسر السبب وراء ملاحظتك لتغير وزنك.