احذر منها.. أبرز الأسباب التي تؤدي لتغير لون اللثة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:18 مساءً - يعاني البعض من مشاكل في بنية الأسنان واللثة المحيطة، تكون غالباً بسبب الالتهابات التي يمكن ان تصيب الفم ما يدفع اللثة إلى التصبغ باللون الأحمر الداكن مع بعض البقع البيضاء اللون.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أهم أسباب تغير لون اللثة حسب اللون كما الآتي:

1. أسباب تغير لون اللثة إلى الأسود

يوجد مجموعة من الحالات التي يمكن أن تجعل لون اللثة يصبح أسود، والتي تشمل ما يأتي:

زيادة الميلانين

​يقوم الجسم بإنتاج مادة الميلانين طبيعيًا، وهي الصبغة المسؤولة عن إعطاء لون خاص لكل من البشرة والشعر والعينين، ويكون اللون أغمق كلما زادت كمية الميلانين في الجسم

وقد تكون اللثة ذات لون بني داكن أو أسود بشكل دائم نتيجة زيادة الميلانين، وهذا لا يدعو للقلق، ولكن إذا كان تغير اللون خلال فترة قصيرة، أو إذا ظهرت بقع سوداء على اللثة فقد يشير هذا إلى مشكلة طبية.

التدخين

يمكن أن يتسبب التدخين في تغير لون اللثة، إذ تسبب مادة النيكوتين التي يحتويها التبغ زيادة إنتاج صبغة الميلانين، مما قد يجعل لون اللثة يصبح بني أو أسود.

تناول بعض الأدوية

​يعد التصبغ أو تغير اللون الذي يمكن أن يحدث أحيانًا في الفم أحد الآثار الجانبية غير الشائعة لدواء المينوسيكلين (Minocycline) الذي يتم استخدامه لعلاج حب الشباب، وبعض الالتهابات، مثل: الكلاميديا.

الوشم المُلغَمي

​​تعد المادة الملغمية من المواد المستخدمة في حشوات الأسنان، والتي في بعض الأحيان قد تستقر في المنطقة المحيطة بالحشوة مسببة ظهور بقعة داكنة في الأنسجة الرخوة من اللثة.

وهذا الوشم الملغمي غير قابل للإزالة، لكنه غير ضار ولا يحتاج إلى علاج.

أسباب أخرى

​بالإضافة إلى أسباب تغير لون اللثة التي ذكرت سابقًا، هناك أسباب إضافية في ما يأتي ذكر لها:

التهاب اللثة التقرحي الناخر الحاد.

داء أديسون.

متلازمة بوتز- جيغرز.

كدمات اللثة.

الورم الدموي البزوغي.

البقعة الميلانينية.

ورم شَائِكيٌّ ميلانيني فموي.

سرطان الفم.

2. تغير لون اللثة إلى الأبيض

يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الحالات إلى تغير لون اللثة إلى الأبيض، وبعضها قد يكون خطيرًا، ومنها:

التهاب اللثة.

قرحة الفم.

فقر الدم.

داء المبيضات الفموي.

الصفائح البيضاء أو الطلاوة (الليوكوبلاكيا).

سرطان الفم.

خلع الأسنان.

تبييض الأسنان.

3. تغير لون اللثة إلى الأحمر

يعد التهاب اللثة حالة شائعة جدًا وتتفاوت في حدتها بشكل كبير، وهي سبب احمرار اللثة بالإضافة إلى انتفاخها وسهولة نزفها عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، وهي في الغالب تنتج عن سوء نظافة الأسنان.