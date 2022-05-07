لمرضى السكري: تناولوا خل التفاح!

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:18 مساءً - منذ ساعتين

يعد مرض السكر من الأمراض المزمنة التي يجب توخي الحذر في حالة الإصابة به، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوزن ، ومن أبرز الحيل الغذائية الرائعة هي تناول خل التفاح.

فهناك بعض التقارير التي توضح حقيقة تأثير تناول خل التفاح على مرضى السكر، وذلك بحسب موقع ” Medicalnewstoday”.

وأشار التقرير، أن مرضى السكر لديهم نظام غذائي معين، ويتم عن طريق تناول بعض الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بالجسم، والحد من تعرضه للارتفاع أو الانخفاض.

وقد أثبتت بعض الدراسات الطبية أن خل التفاح مفيد جدا لمرضي السكر، فتناوله يساهم بشكل كبير خفض مستوياته في الدم، ويحد من ارتفاعه، ولذا فهو يقوم علي تنظيم نسبته بالدم، ولا غنى عن تناوله.

فخل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي من دوره التقليل من فرص الإصابة بالسمنة المسببة للإصابة بمرض السكر، ولذا فله دور في تنظيم نسبة السكر بالدم.

وأشار التقرير ، أن تناول خل التفاح يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، وذلك عن طريق تناول ملعقتين من خل التفاح يوميا للحد من ارتفاع نسبته أو ارتفاع مستويات الجلوكوز.