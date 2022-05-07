شكرا لقرائتكم خبر عن الحد من فقدان العظام المرتبط بالعمر.. كيف يمكنك تجنب الهشاشة مع تقدمك فى السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العشرينيات من العمر، يكون تكوين عظامنا سريعًا، لكن مع تقدمنا ​​في العمر ، تبدأ النسبة في الانعكاس، بعد سن 35، يحدث انهيار العظام أسرع من تراكم العظام ، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي لكتلة العظام.

لكننا بالتأكيد نريد أن نتقدم في العمر بأمان ولا نضطر إلى الانحناء أو فقدان الطول مع تقدمنا ​​في العمر. الانحناء وفقدان الطول كلها علامات على فقدان العظام السريع.

وفقا لموقع " timesnownews "، فإن النساء فوق سن 50 عامًا والرجال فوق سن 70 عامًا لديهم مخاطر أكبر للإصابة بهشاشة العظام من النساء والرجال الأصغر سنا.

بالنسبة للنساء، يعتبر انخفاض هرمون الاستروجين في وقت انقطاع الطمث سببًا رئيسيًا لفقدان العظام، أما الرجال، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون مع تقدمهم في العمر إلى فقدان العظام.

هشاشة العظام مرض يضعف عظامك، مما يعرضها لخطر أكبر لحدوث كسور مفاجئة وغير متوقعة، غالبًا ما يتطور المرض دون أي أعراض أو ألم ، وعادةً لا يتم اكتشافه حتى تتسبب العظام الضعيفة في حدوث كسور مؤلمة. معظم هذه الكسور هي كسور في الورك والمعصم والعمود الفقري.

كسور العمود الفقري والورك يمكن أن تكون خطيرة لأنها تسبب في كثير من الأحيان ألمًا مزمنًا وعجزًا.

وفقا لتقرير كليفلاند كلينك يقول إنه ليس من السابق لأوانه أبدًا منع فقدان العظام باتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د والنشاط البدني.

كيفية تجنب فقدان العظام:تناول طعامًا جيدًا وبشكل صحيح:

يمكن أن يساعد تناول النظام الغذائي الصحيح في تقوية عظامك بالكالسيوم وفيتامين د اللذين يعملان معًا لتقوية عظامك وحمايتها.

مارس تمارين حمل الأثقال:

أنشطة ضرب الكعب مثل المشي والركض وما إلى ذلك ستحفز تكوين عظام جديدة، عندما يضع المرء قدمه على الأرض ، فإنه يرسل تحفيزًا ميكانيكيًا عبر الهيكل العظمي ، مما يؤدي إلى تكوين مادة عظمية جديدة.

تجنب التدخين:

النيكوتين والمواد المسرطنة الموجودة في التبغ ضارة بالعظام أيضًا، يؤذي التدخين الدورة الدموية وبالتالي يعيق امتصاص العظام للكالسيوم.

الخضوع لاختبارات كثافة العظام (DXA):

هذا مهم، خاصة بعد انقطاع الطمث بالنسبة للنساء وللرجال بدءًا من سن 65. "إذا كانت لديك عوامل خطر إكلينيكية لفقدان العظام أو كسرها ، فقد تحتاج إلى DXA مبكرًا

تناول الدواء إذا لزم الأمر:

دع الطبيب يقرر ما إذا كان لديك قلة كثافة العظام أو هشاشة العظام ، وأي أدوية يمكن أن تبطئ من فقدان العظام. هناك نوعان من الأدوية يوقفان فقدان العظام: مضاد للعرق ، والذي يمنع الجسم من إعادة امتصاص أنسجة العظام ؛ والمنشطة التي تبني العظام لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام .

إدارة الظروف الصحية الأخرى جيدًا:

اعتنِ بالمشكلات الصحية الأخرى مثل اضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات الغدة الجار درقية وانقطاع الطمث المبكر أو أي حالة صحية أخرى تؤثر على كثافة عظامك.

الحصول على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس:

المشي في الصباح الباكر مائل الأشعة أو القيام ببعض أنشطة البستنة في ساعات المساء، تفيد أشعة الشمس صحة العظام لأنها تصنع فيتامين د الذي يضمن امتصاص أفضل للكالسيوم، لكن لا تتعرض للحروق أو تخلق محفزات لسرطان الجلد.