شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان الكبد.. الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الكبد يعد من الأمراض الخطيرة التي يجب علاجها علي الفور، وعدم إهمالها، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي الأعراض وأسباب سرطان الكبد، وذلك وفقا لموقع "webmed".



ما هو سرطان الكبد؟ ما هو سرطان الكبد؟ سرطان الكبد هو مرض يصاب به البعض نتيجة لنمو خلاياه بشكل غير طبيعي. ما هي أعراض الإصابة بسرطان الكبد؟ ما هي أعراض الإصابة بسرطان الكبد؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بسرطان الكبد، ومنها:

-فقدان الوزن غير المبرر.

-عدم الرغبة في تناول الطعام، أي فقدان الشهية.

-الميل للغثيان والقيء.

-عند القيام بسونار علي المعدة يظهر نتيجته تضخم في الكيد، أي في حجمه وبالتالي يزداد الشعور بالإمتلاء.

-الشعور بألم شديد في البطن.

-تراكم السوائل في البطن.

-حكة شديدة في الجسم.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-اصفرار الجلد والعين.

-ظهور الكدمات في الجسم.

-النزيف غير الطبيعي.



ما هي أسباب الإصابة بسرطان الكبد؟ ما هي أسباب الإصابة بسرطان الكبد؟ -التهاب في الكبد.

-التليف في الكبد.

- تناول المشروبات الكحولية.



ما هي طرق علاج سرطان الكبد؟ ما هي طرق علاج سرطان الكبد؟ قد يتطلب علاج سرطان الكبد العديد من الخيارات ومنها:

-استئصال جزئي للكبد.

-أستئصال كلي للكبد وزرع أخر.

-العلاج الكيميائي.

-استخدام العلاجات الجينية والتي تعتمد علي أنسجة السرطانية.

-العلاج المناعي الذي يوجه الجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية.