جفاف الفم والحلق خلال النوم.. اعرف أسبابه وطرق علاجه

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يشعر بعض الأشخاص بجفاف في الفم والحلق خلال النوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة هذا الأمر من الناحية الصحية، وذلك وفقا لموقع “healthline”.

ويوضح التقرير أن التعرض لجفاف الفم والحلق، يعد من الأمور المزعجة المسببة لعدم القدرة على النوم بشكل جيد، وصحي، وأيضا يصاحب هذه الشعور رائحة الفم والكريهة، والتهابات اللثة، ولذا يعد من الأمور المزعجة.

ومن الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم:

قدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بجفاف الفم والحلق خلال النوم، ومنها:

-أثار جانية لتناول بعض العلاجات أي الأدوية، كمدرات البول، وعلاجات تنظيم ضغط الدم، ومضادات الإكتئاب، والمنومات.

-بعض الأمراض التي قد تعرضك للإصابة بجفاف الفم والحلق، ومنها:

-مرض السكر .

-الذئبة الحمراء.

-في حالة أنك تتنفس من الفم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم والحلق.

قد يصاحب الإصابة بجفاف الفم والحلق، بعض الأعراض، ومنها، ألم في الحلق، جفاف الشفاه، رائحة الفم الكريهة، التهاب الفم.

ويقدم التقرير بعض النصائح التي تقلل من الإصابة بجفاف الفم والحلق، ومنها:

-أبتعد عن تناول السكريات.

-أمضغ علكة خالية من السكر.

-تناول كميات كبيرة من الماء.

-قلل من تناول الكافيين.