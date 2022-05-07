شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول السلطة يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السلطة تعد من الأطعمة المفيدة والمهمة لجسم الإنسان، فهي كنز بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فتمدة بحصتخ اليومية، وتقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في امداد الجسم بجميع العناصر الغذائية، وفقًا لموقع "healthline".

من أهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله للسلطة هي الوقاية من الإصابة بالإمساك، والسبب أنها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف، التي من شئنها تنظيم الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

والتخلص من الوزن الزائد يعد من ثاني الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند اعتياده علي تناولها يوميا، والسبب أنها منخفضة السعرات الحرارية، وتزيد من الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة بسبب غناها بالألياف الطبيعية.

تعمل السلطة علي تقليل فرص التعرض لارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، فهي من الأطعمة الجيدة التي تساهم في تنظيم نسبته والحد من ارتفاعه.

وثبت علميا أن تناول السلطة يوميا يعد من الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، لأنها غنية بحمض الفوليك والحديد، وفيتامين سي و"e"، ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولها يعد من الحيل الجيدة للحصول علي مناعة قوية.