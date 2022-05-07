شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب اللثة من أعراض وعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاكل الأسنان، واللثة تعد من الأمور المزعجة عند الإصابة بها، وخلال الأسطر المقبلة ووفقًا لسلسة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه سنتعرف على أعراض وأسباب وطرق علاج مشاكل اللثة، وذلك وفقا لموقع "webmed". ما هي أسباب التعرض والإصابة بتورم اللثة؟ عدم الاهتمام بنظافة الأسنان تعد من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ولتجنب الإصابة بالتهاب اللثة عليك الحفاظ علي نظافة الأسنان، وغسلها دائمًا.

كما أن الإسراف في تناول السكريات والحلويات تعد من الأسباب في حالة عدم نظافة الأسنان وغسلها جيدا.

وأشار التقرير، إلى أن بعض الأشخاص يتعرضون لتورم والتهابات في اللثة نتيجة لحدوث تغيرات هرمونية في الجسم.

ومن ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بلتهاب وتورم اللثة الإصابة بعدوي فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، المسببة في تراكم البكتريا داخل الفم والتي تؤدي للإصابة بالتهاب اللثة.





ما هي أعراض الإصابة بالتهاب اللثة؟ -التعرض لألم شديد في اللثة.

-انتفاخ اللثة وتورمها.

-صعوبة في مضغ الطعام.

-الإصابة برائحة الفم الكريهة.

-الشعور والإصابة بالصداع الشديد.

ما هي طرق علاج التهاب اللثة؟ تنقسم طريقة العلاج لنوعان وهما علاج منزلي وعلاج دوائي.

العلاج الدوائي:

- تناول مضادات الالتهابات.

- أخذ المسكنات.

- تناول المضادات الحيوية.

أما العلاجات المنزلية: - تنظيف الأسنان جيدا عن طريق غسلها جيدا.

- استخدام مضمضة مضادة للبكتريا، أو بالماء والملح.