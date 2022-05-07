بيروت - نادين محمد - بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، تلاحظ بعض النساء اكتساب المزيد من الوزن، وهذا مرده إلى نوعية الأطعمة المتناولة، من الأصناف الدسمة، إلى الحلويات وغيرها، إن خلال الشهر الفضيل أو في أيام العيد. ومن البديهي لهذه النتيجة غير المرغوب بها، أن يكون الرجيم الحل الأوحد....

الرجيم لما بعد رمضان والعيد لا يختلف عن أنواع الرجيم الأخرى للأيام العادية، فنصائح الأطباء وخبراء التغذية، هي نفسها، لكن أكثرها أهمية، التروي والبدء تدريجياً بتخفيف كمية الأطعمة المزعم تناولها بعد العيد، ليباشر بعد ذلك باتباع نظام غذائي صحي طويل الأمد، يتضمن عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم ومرفق بنشاط بدني، يستهل بالتمارين البسيطة ومن ثم تضاعف بشكل تدريجي.

نصائح لـ خسارة الوزن بعد رمضان والعيد

أولاً: النظام الغذائي

• انقضى العيد، وحان الوقت للتوقف عن تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه. بذلك، يتم تدريب الجسم تدريجياً بالتخلص من عادة تناولها وتعويض ما ينقصه من سكر عن طريق تناول الفواكه.

• بعد رمضان والعيد، تتوقف تلبية الدعوات على موائد الإفطار وولائم العيد، ولتتوقف معها الوجبات السريعة! سيدتي، أكثري من الوجبات الصحية المعدة في المنزل ذات سعرات حرارية قليلة والغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

• الإكثار من شرب الماء والابتعاد قدر الإمكان عن العصائر المحلاة والمشروبات الغازية، فالماء يمنح شعوراً بالامتلاء، ويحفز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي، حرق المزيد من الدهون.

• ينصح باستشارة طبيب أو خبير تغذية لتحديد برنامج صحي خاص بفقدان الوزن بعد رمضان والعيد.

ثانياً: التمارين الرياضية

• الرياضة الأسهل والتي يتسنى للجميع القيام بها، دون جهد أو إنفاق المال، المشي. ½ ساعة يومياً من المشي في الهواء الطلق، تعيد للجسم نشاطه. يمكن مضاعفة الوقت، ولكن يفضل تدريجياً.

• يمكن الاشتراك في أحد النوادي الرياضية تحت إشراف مدربين مختصين، ينتقون لك التمارين المناسبة، فهذا يساعد على الالتزام.



رجيم بعد رمضان والعيد



هذا النموذج من الرجيم، يمتاز بتنوع الأصناف، فلا تشعر من تتبعه بالملل أو الحرمان، العدوين اللدودين لأي حمية غذائية، يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وجبة الإفطار

رغيف صغير من الخبز + كوب حليب قليل الدسم + حبة من الخيار + ملعقتان كبيرتان من اللبنة أو الجبنة القليلة الدسم + ملعقتان من زيت الزيتون.

وجبة خفيفة

ثمرة من التفاح + كوب من القهوة أو الشاي غير المحلى.

وجبة الغذاء

كوب و ½ من المعكرونة + كوب من الخضار المطهوة + 90 غراماً من اللحم المطبوخ + ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة + ½ كوب من الزبادي.

وجبة خفيفة

ثمرة من الإجاص + كوب عصير طبيعي.

وجبة العشاء

شريحتان من التوست + كوب من السلطة + ¼ كوب من الحمص أو الفول أو بيضتان + ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون + ½ كوب من الزبادي.

وجبة خفيفة

ثمرة من البرتقال + كوب من الشاي غير المحلى.





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