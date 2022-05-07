بيروت - نادين محمد - فائدة خل التفاح العضوي للتخسيس ولصحة الجسم عديدة، فهو بجانب التخسيس يساعد على نمو وانتشار الميكروبات المفيدة لأمعائك ومكافحة العديد من الأمراض مثل ارتفاع السكر في الدم بمقدار النصف في المرضى الأصحاء. وذلك بجانب فائدته لجمالك.



1. فائدة خل التفاح العضوي للتخسيس وصحة الأمعاء

عملية التخمير التي ينتج عنها خل التفاح تشجع على نمو وانتشار الميكروبات المفيدة لأمعائك. لقد ثبت أن تناول الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك يحسن الهضم، ويعزز جهاز المناعة، بل ويؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية.

بالإضافة إلى كونه مليئاً بالبروبيوتيك، فإن العديد من الخصائص الأخرى لخل التفاح مفيدة لصحة الأمعاء. ويعمل كمضادة للفطريات .

2. فائدة خل التفاح العضوي للتخسيس والسيطرة على نسبة السكر في الدم

خل التفاح قد يساعد في مكافحة ارتفاع السكر في الدم بمقدار النصف في المرضى الأصحاء. في دراسة مماثلة أجراها المؤلفون أنفسهم، رأى المشاركون المصابون بمرض السكري أو مقاومة الإنسولين فوائد موازنة السكر في الدم من خل التفاح أيضاً.

3. فائدة خل التفاح العضوي للتخسيس

من أشهر فوائد خل التفاح دوره في إنقاص الوزن. على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات مباشرة حول خل التفاح والحفاظ على الوزن، إلا أنه كانت هناك دراسات على مكوناته، مثل حمض الأسيتيك. في دراسة أجريت على البالغين اليابانيين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وجد أن الأشخاص الذين تناولوا حمض الأسيتيك لمدة 12 أسبوعاً قد تعرضوا لفقدان كبير في الوزن وانخفاض في الدهون في البطن ومحيط الخصر والدهون الثلاثية مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

يعتقد الباحثون أنه يعمل عن طريق قمع الشهية. ثبت أن حمض الأسيتيك يؤخر إفراغ المعدة، مما يعني الشعور بالشبع لفترة أطول. ربما هذا هو السبب وراء ارتباط استهلاك خل التفاح بشكل ضعيف بانخفاض إجمالي استهلاك الطاقة على مدار اليوم.

بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث، يمكنك تضمين خل التفاح بأمان كجزء من روتين إدارة الوزن المغذي. حاولي إضافة ملعقتين صغيرتين من خل التفاح إلى 16 أونصة من الماء، واحتساء هذا الخليط طوال اليوم.

فائدة خل التفاح العضوي للتخسيس والبشرة والشعر

1-علاج مشاكل الشعر

بجانب فائدة خل التفاح العضوي للتخسيس فيتمتع خل التفاح بالعديد من الفوائد الأخرى، فهو قد يساعد خل التفاح في التخلص من قشرة الرأس. نظراً لخصائصه المضادة للفطريات.

2- تونر للبشرة

تجعل الطبيعة الحمضية والمضادة للالتهابات في خل التفاح إضافة رائعة لروتين العناية بالبشرة. خففيها بمقدارين من الماء، ووزعي المزيج على وجهك بقطعة قطن تساعد حموضة الخل في التخلص من التخلص من خلايا الجلد الميتة مع تلطيف التهيج.

من المهم ملاحظة أنه نظراً لطبيعته الحمضية، قد يتسبب خل التفاح وحده في تهيج الجلد. قومي دائماً بتخفيف خل التفاح قبل استخدامه موضعياً.

3. يزيل البقع عن الأسنان

جربي خلط مقدارين من خل التفاح ومقدار من صودا الخبز للحصول على معجون طبيعي لتبييض الأسنان. افركي الأسنان مباشرة بمعجون خل التفاح، ثم اشطفيها بالماء.

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