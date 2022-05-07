بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول شاي الكركم لصحتك، فهو غني بعنصر الكركمين، ويحتوي على مركبات أخرى مثل الفلافونويد وبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الجذور الحارة، والوقاية من الأمراض المزمنة.

لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو هل شرب شاي الكركم على الريق ينحف، وكيف يمكنك صنع شاي الكركم؟

وفقاً لموقع هيلث يمكن صنع شاي الكركم عن طريق نقع الكركم المطحون، أو المقطّع حديثاً أو المبشور في الماء الساخن، وتركه منقوعاً لمدة 10-15 دقيقة.

هل شرب شاي الكركم على الريق ينحف؟

ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث أن شاي الكركم قد يكون له العديد من الفوائد الصحية المحتملة:

1-دعم نظام المناعة

يحتوي الكركمين في الكركم على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة، وتساعد في تنظيم الخلايا المناعية.

2-انخفاض الالتهاب

من أشهر استخدامات شاي الكركم في علاج آلام التهاب المفاصل؛ حيث يوفر الكركمين خصائص قوية مضادة للالتهابات.

تظهر إحدى الدراسات أنه قد يكون فعالاً في علاج آلام هشاشة العظام. تظهر بعض الدراسات أنه قد يكون بنفس فعالية بعض الأدوية، دون آثار جانبية.

3-صحة القلب

قد يساعد الكركمين الموجود في شاي الكركم على خفض نسبة الكوليسترول الضار، وكذلك مستويات الكوليسترول الكلية. قد يساعد تناول الكركمين قبل وبعد جراحة الشريان التاجي في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية .

4-الوقاية من السرطان وعلاجه

تظهر العديد من الدراسات فائدة الكركمين كدواء مضاد للسرطان. قد يبطئ نمو الخلايا السرطانية. يمكن أن يساعد أيضاً في منع تطور السرطان، خاصة في الجهاز الهضمي.

5-صحة الدماغ

الكركمين في شاي الكركم قد يبطئ أو يمنع التغيرات في الدماغ المرتبطة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. لديه القدرة على المساعدة في علاج الاكتئاب أيضاً.



هل شرب شاي الكركم على الريق ينحف، وما المخاطر المحتملة؟

هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب وضعها في الاعتبار :

1-تدخل الدواء

قد يؤدي الكركمين الموجود في الكركم إلى خفض نسبة السكر في الدم أو ضغط الدم. عند تناول أدوية لارتفاع ضغط الدم، مثل الوارفارين، أو مرض السكري، فعليك استشارة طبيبك قبل إضافة شاي الكركم إلى نظامك الغذائي.

2-مخاوف تتعلق بالحمل

في حين أن هناك القليل من الأدلة لدعم هذا الادعاء، يعتقد البعض أن الكركم قد يحفز التقلصات .

3-انسداد القناة الصفراوية

يمكن أن يزيد الكركم من إنتاج الصفراء، مما قد يسبب مشاكل لأولئك الذين يعانون من انسداد في القناة الصفراوية، أو حصوات في المرارة أو أمراض الكبد .

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