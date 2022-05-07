شكرا لقرائتكم خبر عن لو شعرك مقصف.. نصائح لإعادة ترميمه بطرق صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانين من تساقط وتقصف الشعر، إذا عليكي الحفاظ عليه وتجديد خلاياه للحصول علي مظهر رائع وصحي، عن طريق اتباع بعض النصائح الطبيعية والصحية المسئولة عن ذلك، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

في بداية الأمر يجب التعرف علي الأسباب المؤدية للإصابة بتلف الشعر، ومنها كثرة فرد الشعر بالمواد الغير الطبيعية المسؤلة عن ذلك، كما أن استخدام السيشوار والمكواه سبب لذلك أيضا، وتناول أطعمة غير صحية أي لا تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم السبب، ويرجع فقدان نسبة كبيرة من الماء بالجسم السبب، وفقدان الجسم للفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أيضا تعد من ضمن الأسباب.

وقدم التقرير، أهم النصائح الطبية التي تساعد في إعادة ترميم الشعر، ومنها:

-الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، كالخضروات فينصح بتناول طبق من السلطة الخضراء يوميا، لأنها تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتك، وتقلل من تلف الشعر بسبب غناها بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

-الإكثار من تناول الماء يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأنها تساهم في تقليل حدة تساقط الشعر، وتلفه، وتجديد خلاياه.

-أكثري من تناول الفواكه لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الرائعة التي تساهم في تقليل الشعور بمشاكل الشعر.