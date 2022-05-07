شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول خل التفاح مفيد لمريض السكر؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض السكر من الأمراض المزمنة التي يجب توخي الحذر في حالة الإصابة به، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ومتوزن ، ومن أبرز الحيل الغذائية الرائعة هي تناول خل التفاح.

فهناك بعض التقارير التي توضح حقيقة تأثير تناول خل التفاح علي مرضي السكر، وذلك ولموقع " Medicalnewstoday".

أشار التقرير، أن مرضي السكر لديهم نظام غذائي معين، ويتم عن طريق تناول بعض الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في نظيم نسبته بالجسم، والحد من تعرضه للارتفاع أو الانخفاض.

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن خل التفاح مفيد جدا لمرضي السكر، فتناول يساهم بشكل كبير خفض مستوياته في الدم، ويحد من ارتفاعه، ولذا فهو يقوم علي تنظيم نسبته بالدم، ولا غني عن تناوله.

فخل التفاح يحتوي علي حمض الأسيتيك الذي من دوره التقليل من فرص الإصابة بالسمنة المسببة للإصابة بمرض السكر، ولذا فله دور في تنظيم نسبة السكر بالدم.

وأشار التقرير ، أن تناول خل التفاح يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، وذلك عن طريق تناول ملعقتين من خل التفاح يوميا للحد من ارتفاع نسبته أو ارتفاع مستويات الجلوكوز.