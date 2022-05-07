شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب.. أطعمة مضرة لصحتك منها اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضي القلب لهم العديد من الأطعمة المفيدة وأخري المضرة، ويجب عليهم الحفاظ علي صحتهم عن طريق تجنب العديد من الأطعمة المضرة لهم، للحد من التعرض لأي مضاعفات.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الذي قدم العديد من الأطعمة المضرة لصحة القلب، ومنها:

-اللحوم الحمراء: الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، يتسبب في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ولذا الإسراف في تناولها يتسبب في زيادة فرص الإصابة بمرض القلب، ولذا عليك تقليل تناولها للحد من المضاعفات. -المخبوزات: تحتوي علي كميات كبيرة من الدهون المضرة لصحة القلب، وأيضا السكريات أيضا التي تعد خطرا ولذا يجب عدم الإسراف في تناول المخبوزات، للحفاظ علي صحة القلب. -المشروبات الغازية: تحتوي علي نسبة عالية من السكريات، ولذا تعد من أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسمنة، ولذا يجب عدم الإسراف في تناولها. -اللحوم المصنعة: مثل الهبورجر، والسجق، السوسيس، واللانشون..إلخ، فهي من الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون المشبعه، المسببة للإصابة بأمراض القلب.