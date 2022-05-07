شكرا لقرائتكم خبر عن للرجل احذر.. 5 أمراض تعطيك جرس إنذار فى حالة كثرة التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثرة التبول تعد مشكلات صحية طارئة لدى البعض، ولكنها تستمر لدى الكثير، سواء كانوا سيدات أو رجال، ولكن خلال الأسطر المقبلة سنتعرف على الأمراض التي تزيد من تعرض الرجال لكثرة التبول، وذلك وفقًا لموقع "WEBMED" الطبي.

أكد التقرير أن الإصابة بكثرة التبول من أبرز العلامات التحذرية التي تشير إلي وجود التهاب في المسالك البولية، فعندما تشعر بألم في منطقة البطن أثناء التبول فأنت تعاني من التهاب في مسالك البولية ناتج عن عدوي بكترية.

من المعروف، أن كثرة التبول مرتبطة بشكل واضح بمرض السكر، فعند تعرض أي شخص للتبول بكثرة فيطلب منه إجرء تحليل لقياس نسبة السكر في الدم، والتعرف إذا كنت بالفعل مصاب أم لا.

كما أشار التقرير، إلى أن الإصابة بكثرة التبول قد تكون علامة علي التعرض لتضخم البروستاتا، فعندما يزداد حجمها فهي تضغط علي المثانة، وتشعر بالرغبة الملحة في التبول.

وأضاف التقرير أن كثرة التبول عند الرجال تعني التعرض والإصابة بتلف الأعصاب المسئولة عن التحكم في المثانة، ويتسبب في عدم القدرة علي السيطرة عليها وزيادة الرغبة في التبول.

وأخيرًا، أوضح التقرير أن التعرض لضعف في علات الحوض تعد من أسباب كثرة التبول لدي الرجال، والسبب ضعف العضلات المحيطة بمنطقة الحوض.