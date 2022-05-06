شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الصحة ببريطانيا: الكلاب هى المسئولة عن تفشى التهاب الكبد الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق رؤساء الصحة الآن فيما إذا كان الكلاب، هى المسئولة عن تفشي التهاب الكبد الغامض في الأطفال، حيث أصيب 18 طفلاً بريطانيًا آخر بنوع غير عادي من أمراض الكبد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



رؤساء الصحة فى بريطانيا

ويقول رؤساء الصحة إن عددًا "مرتفعًا" من حالات التهاب الكبد يمتلكون الكلاب أو كانوا على اتصال بها، ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تأكيد 18 حالة أخرى من حالات التهاب الكبد في المملكة المتحدة بحلول 3 مايو، ليصل العدد الإجمالي إلى 163 حالة.

وقالت الصحيفة، إنه يتم فحص الكلاب الأليفة كسبب محتمل لتفشي التهاب الكبد الغامض الذي يصيب الأطفال في جميع أنحاء العالم، يزعم رؤساء الصحة أن عددًا "مرتفعًا" من الأطفال المرضى، الذين تبلغ أعمارهم 10 أعوام أو أقل، ينتمون إلى أسر تمتلك كلابًا أو تعرضت لـ "تعريض كلاب".

قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) ، المكلفة بمعرفة سبب إصابة عشرات الأطفال بنوع غير عادي من أمراض الكبد، "يتم استكشاف أهمية هذه النتيجة".

في غضون ذلك، كشف المسئولون اليوم عن أن 18 شابًا آخر أصيبوا بالمرض، ليصل إجمالي عدد الأطفال في المملكة المتحدة إلى 163 منذ يناير أحد عشر شخصًا احتاجوا إلى زراعة كبد.

تشير الأرقام إلى أنه تم حتى الآن اكتشاف ما يقرب من 300 حالة في جميع أنحاء العالم، تم تأكيد حالة وفاة واحدة، في حين أن 4 قيد التحقيق، لكن لا يوجد أي من هؤلاء في المملكة المتحدة، لقد ترك العلماء في حيرة بشأن سبب المرض، مع استبعاد فيروسات التهاب الكبد A و Bو Cو Dو E من نتائج الاختبارات المعملية.

يعتقد رؤساء الصحة أن الجاني قد يكون فيروسات غدية، ومع ذلك، فإن التحقيقات جارية لأنها عادة ما تسبب نزلات البرد وجراثيم المعدة، ظهر التحليل أن ثلاثة أرباع 163 طفلًا مصابًا بالتهاب الكبد في المملكة المتحدة أثبتت إصابتهم بالفيروسات الغدية.



خريطة انتشار التهاب الكبد

لكن وكالة الامن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA اعترفت بأنه من المحتمل أن يكون الآخرون قد أصيبوا بالفيروس أيضًا بسبب الطريقة التي يتم بها إجراء الاختبار، كانت بعض الحالات السلبية قد بحثت فقط عن الفيروس الغدي في عينات الجهاز التنفسي والبراز، على الرغم من اكتشافه بشكل أساسي في الدم ، لكن يعتقد الأكاديميون أن الإغلاق ربما أضعف مناعة الأطفال وجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

لكن وكالة الامن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA أقرت أيضًا بأن موجة فيروسات غدية "كبيرة بشكل استثنائي" يمكن أن تكون سبب ظهور الحالة بشكل متكرر أكثر مما كان متوقعًا، عادة ما يكون التهاب الكبد نادر الحدوث عند الأطفال، لكن الخبراء اكتشفوا بالفعل المزيد من الحالات في المملكة المتحدة منذ يناير أكثر مما يتوقعون عادة في غضون عام.

وقالت الصحيفة، إن الحالات من "مصدر غير معروف" وهي خطيرة أيضًا، موضحة، إن هناك نظرية أخرى مفادها أن الأطفال ربما كانوا يحاربون الفيروس الغدي في نفس الوقت مع كورونا، أو أن المضاعفات قد تكون طويلة.



اعراض التهاب الكبد الغامض

ومع ذلك، استبعد مسؤولو الصحة لقاح كورونا كسبب محتمل لأن غالبية الأطفال البريطانيين المرضى لم يتم تطعيمهم بسبب صغر سنهم، يخشى كبار الخبراء أن رؤساء الصحة لن يفهموا سبب هذا النمط الغريب، الذي أصاب 200 طفل في جميع أنحاء العالم منذ مارس لعدة أشهر.

قالت الدكتورة ميرا تشاند، مديرة العدوى السريرية والناشئة في وكالة الامن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA، إن الارتباط بالفيروس الغدي يتم تقييمه بدقة، وحثت الآباء على البقاء على اطلاع بأعراض التهاب الكبد، بينما أشارت إلى أن احتمالية إصابة أطفالهم "منخفضة للغاية"، مضيفة، إن اليرقان " اصفرار الجلد وبياض العين"، هو العلامة الأكثر شيوعًا، يليه القيء والبراز الشاحب.

قام مسؤولو وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA بالبحث في الردود على الاستبيان من العائلات المتضررة، ووجدوا أن 70 % أي - 64 من 92 مشاركًا - يمتلكون كلبًا أو تعرضوا لكلب.

اعترف رؤساء الصحة أن النتيجة قد تكون صدفة لأن ملكية الكلاب الأليفة "شائعة في المملكة المتحدة"، تشير الأرقام إلى أن حوالي نصف البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون حيوانًا أليفًا، لكنها تتحرى ما إذا كان ارتباط الكلب له أي أهمية.

قال الدكتور تشاند، من المهم أن يعرف الآباء أن احتمالية إصابة أطفالهم بالتهاب الكبد منخفضة للغاية، ومع ذلك، نواصل تذكير الجميع بضرورة توخي الحذر من علامات التهاب الكبد - وخاصة اليرقان، والبحث عن مسحة صفراء في بياض العين - واتصل بطبيبك إذا كنت قلقًا.

تستمر تحقيقاتنا في الإشارة إلى وجود ارتباط بين الفيروس الغدي، وتقوم دراساتنا الآن باختبار هذا الارتباط بدقة.

نحن نحقق أيضًا في المساهمين الآخرين، بما في ذلك عدوى كورونا السابقة، ونعمل عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والشركاء الأكاديميين لفهم آلية إصابة الكبد لدى الأطفال المصابين.

يأمل رؤساء الصحة أيضًا أن تكون حالات التهاب الكبد قد بلغت ذروتها، مشيرين إلى أنه كان هناك "انخفاض واضح في الحالات المؤكدة في الأسبوعين الماضيين، ومع ذلك، قد يكون الانكماش بسبب الإبلاغ عن التأخيرات.

وقالت هيئة خدمات الصحة والخدمات الإنسانية، إن اسكتلندا تواصل تسجيل الحالات وهناك عدد "كبير" من الحالات المشتبه بها في إنجلترا التي يتم التحقيق فيها.

وكشف التقرير أيضًا عن استمرار الفيروس الغدي في كونه أكثر الفيروسات المكتشفة شيوعًا بين الأطفال المصابين بالتهاب الكبد.

وأظهرت اختبارات الدم التي أجريت على 126 من الأطفال المصابين في المملكة المتحدة أن 91 منهم كانوا يحملون الفيروس (72 %).

وأشارت وكالة الأمن الصحى بالمملكة المتحدة إلى أن بعض الذين كانت نتائج فحوصهم سلبية خضعوا فقط لاختبارات الحلق والبراز، بدلاً من اختبار الدم ذي المعيار الذهبي.

وقالت الوكالة "لذلك ليس من الممكن استبعاد الفيروس الغدي بشكل قاطع في هذه الحالات، ويأتي التحديث البريطاني بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إنه تم رصد ما يقرب من 300 حالة إصابة محتملة بالتهاب الكبد في 20 دولة.

تم اكتشاف معظم الحالات في المملكة المتحدة (163) والولايات المتحدة (27)، اللتين تمتلكان بعضًا من أقوى أنظمة المراقبة، تم رصد حالة التهاب الكبد أيضًا في إسبانيا (22) وإسرائيل (12) وإيطاليا (9) والدنمارك (6).