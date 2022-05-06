نظام غذائي نباتي لمدة 12 أسبوعاً يساعدك على فقدان ما يقارب 7.4 كيلوجراماً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 07:23 مساءً - إذا كنت تريد أن تفقد 5 كيلو في الوقت المناسب لفصل الصيف فعليك بالنظام الغذائي النباتي.

وجد الباحثون أنه في المتوسط، يفقد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتحولون إلى نظام غذائي نباتي 21 رطلاً (7.4 كجم) في الأشهر الثلاثة الأولى.

وهم يعتقدون أنّ السر هو عدم القدرة على تناول الأطعمة الدهنية الكثيفة السعرات الحرارية مثل الجبن واللحوم الحمراء، وكذلك الحد من خيارات الوجبات الجاهزة.

وقد حلّلت الدراسة نتائج 11 تجربة علمية على الأنظمة الغذائية النباتية وفقدان الوزن شملت ما يقارب من 800 شخص بالغ يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري من النوع 2.

وقارنت بعض الدراسات الأنظمة الغذائية النباتية بالأنظمة الغذائية الغربية النموذجية، بينما قارنها البعض الآخر بالأنظمة الغذائية الأخرى مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

بالمقارنة مع أولئك الذين لم يغيروا نظامهم الغذائي واستمروا في تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية، فقد النباتيون 21 رطلاً (7.4 كجم) في 12 أسبوعاً.

بالمقارنة مع الأنظمة الغذائية الأخرى، فقد النباتيون 9 أرطال (4.1 كجم).

ومع ذلك، فإنّ النظام الغذائي النباتي لم يتفوق بشكل كبير على هذه الأنظمة الغذائية من حيث مستويات السكر في الدم أو الكوليسترول، مع ملاحظة تحسينات طفيفة للغاية.

قالت المؤلفة الرئيسية آن ديت تيرمانسن، من مستشفى جامعة كوبنهاغن: “يشير هذا التقييم الدقيق لأفضل الأدلة المتاحة حتى الآن إلى يقين معقول أنّ الالتزام بنظام غذائي نباتي لمدة 12 أسبوعاً على الأقل قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفيد سريرياً وتحسين مستويات السكر في الدم، وبالتالي يمكن استخدامه في إدارة زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2.”

وقالت: “من المحتمل أن تؤدي الأنظمة الغذائية النباتية إلى فقدان الوزن لأنها مرتبطة بانخفاض السعرات الحرارية بسبب انخفاض محتوى الدهون وارتفاع محتوى الألياف الغذائية.

وتابعت: “ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة فيما يتعلق بنتائج القلب والأوعية الدموية الأخرى.”

وحثّ خبراء بريطانيون على توخي الحذر بشأن الدراسة، مشيرين إلى أنها لم تتم مراجعتها من قبل الأقران وأنه يجب على الناس التفكير في بعض المخاطر الصحية السلبية لنظام غذائي نباتي.

وتشمل هذه العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في المنتجات الحيوانية مثل فيتامين د أو ب 12 واليود.

أما العنصر الآخر فهو كمية السكر الواردة في بعض الأطعمة النباتية التي يمكن أن تكون خطرة بشكل خاص للأشخاص الذين يحاولون السيطرة على مستويات السكر في الدم، مثل مرضى السكري.

كان هناك قيد آخر للدراسة هو أنّ أياً من التجارب لم تنصّ على نظام غذائي محدد للتحكم للمشاركين ليس في الذراع النباتي للدراسة.

هذا يعني أنّ هناك مشكلات تقارن بدقة تأثيرات الأنظمة الغذائية النباتية.

ورداً على الدراسة، قال البروفيسور غونتر كونلي، الخبير في التغذية من جامعة ريدينغ، أنه لم يثبت في الواقع أنّ اتباع نظام غذائي نباتي على وجه التحديد ساعد الناس على إنقاص الوزن.

وقال أنّ الأنظمة الغذائية النباتية تحتوي عموماً على دهون أقل وألياف أكثر من الأنظمة الغذائية الأخرى وغالباً ما تكون أقل كثافة في الطاقة.

وتابع: “ومع ذلك، من الممكن تحقيق الشيء نفسه مع نظام غذائي لا يعتمد على النباتات حصرياً.”

“في حين أنّ هذه الدراسة توفر معلومات مفيدة للغاية للبحث، إلا أنها لا تشير إلى أنّ اتباع نظام غذائي نباتي سيؤدي تلقائياً إلى فقدان الوزن.”

كما حذر الدكتور دوان ميلور، اختصاصي تغذية من جامعة أستون، الناس من التحول إلى النباتية دون النظر في بعض العواقب الصحية السلبية المحتملة.

وقال أنّ الاستغناء عن مجموعة كاملة من الأطعمة دون التفكير في كيفية استبدال العناصر الغذائية، في حالة اتباع نظام غذائي نباتي يتضمن عناصر غذائية مثل فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد واليود، من شأنه أن يؤدي على المدى الطويل إلى تدهور الصحة.

وتابع قائلاً: “من المهم أيضاً أن نتذكر أنّ الأطعمة النباتية ليست كلها صحية، لأن ليس كل السكر نباتياً، ومع اختيار المزيد من الناس لنظام غذائي نباتي، هناك المزيد من الأطعمة التي تتم معالجتها بشكل كبير والتي يتم إنتاجها لمعرفة هذا الطلب.”

وحث الناس على التحدث إلى أخصائي صحي قبل التحول إلى نظام غذائي نباتي وعلى وجه التحديد أخصائي التغذية إذا كان لديهم حالة صحية مثل مرض السكري من النوع 2.

يرتبط كونك سميناً جداً بعدد كبير من المشاكل الصحية، بما في ذلك خطر حدوث مضاعفات العضلات والعظام، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وما لا يقل عن 13 نوعاً من السرطان.

وجدت أحدث بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا التي نشرت في عام 2019 أنّ غالبية البالغين، 64 في المائة، إما يعانون من زيادة الوزن إما من السمنة. ويقدر أنّ علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة يكلف 6 مليارات دولار سنوياً.

وفي الولايات المتحدة، يعاني حوالي 73.6 في المائة من البالغين إما من زيادة الوزن أو السمنة.

تم تقديم تحليل الأنظمة الغذائية النباتية في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في ماستريخت في هولندا.