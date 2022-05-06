شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيطة لاستعادة قوة الجسم من كورونا منها تناول فيتامين C والان مع تفاصيل الخبر

وبالتالي، فإنه من المهم الالتزام بإرشادات ارتداء الكمامات الواقية ونظافة اليدين والتباعد الاجتماعي، مع ضرورة اتباع قائمة من التوصيات التي ينبغي للمرضى الالتزام بتنفيذها من أجل الحفاظ على صحتهم بعد التعافي.

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الدراسات الحديثة، أن بعض المصابين يمكن أن يعانوا من آثار شديدة على الكلى والرئتين والقلب، ويحتاج مريض كورونا إلى 3 أسابيع حتى يتعافى تمامًا، ولكن الدراسات الحديثة لفتت الانتباه إلى أن بعض المصابين بعدوى فيروس كورونا يمكن أن يعانوا من آثار شديدة على الكلى والرئتين والقلب، بعد فترة طويلة من تعافيهم.

بحسب تقرير نشره موقع Boldsky، تترك عدوى كورونا شعورًا بالتعب والضعف، وفي بعض الحالات، يمكن أن يستمر هذا الضعف لفترة طويلة، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى، ويمكن تحديد 3 أسباب رئيسية للإرهاق بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهي نقص التغذية، والحمل الفيروسي العالي، والإجهاد المفرط.

خطوات بسيطة

ولتجنب المعاناة من المضاعفات بعد التعافي من عدوى كورونا، يجب على المريض أن يعتني بجسمه جيدًا وأن يعطيه بعض الاهتمام الإضافي، من خلال الخطوات البسيطة كالتالي:

1. النظام الغذائي

وفقًا للخبراء، يجب أن يبدأ المرء زيادة تناول الطعام تدريجياً، من خلال تناول الأطعمة الخفيفة والدافئة مع الدهون الجيدة حتى يستعيد الجهاز الهضمي كامل جاهزيته، كما ينصح الخبراء بزيادة تناول البروتين في النظام الغذائي لتعزيز عملية تعافي الجسم، من خلال بتضمين الأطعمة مثل العدس والبقول والحبوب الكاملة والبيض والأسماك والدواجن.

ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء التعافي من المرض أمر في غاية الأهمية، حيث يساعد الماء في توزيع العناصر الغذائية داخل الجسم وكذلك التخلص من السموم عن طريق العرق والبول.

أكد العديد من الخبراء على أهمية ممارسة الرياضة في الروتين اليومي، يمكن أن يشعر المُتعافي بألم في بعض أجزاء الجسم عند ممارسة الرياضة بانتظام، وعلى الرغم من الشعور بالإرهاق أو الضعف، يجب الاستمرار في ممارسة الرياضة، كبديل، يمكن أن يتم ممارسة أنواع أبسط من النشاط البدني أو المشي أو اليوجا.

3. تناول فيتامين C باعتدال

يلعب فيتامين C دورًا حيويًا في طريق التعافي من مرض كورونا، لكن ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول فيتامين C والحمضيات من أجل استعادة المناعة الطبيعية.

4. قسط مناسب من الراحة

إن الحصول على نوم هانئ لعدد ساعات كافية وفي مواعيد محددة إلى جانب ممارسة تمارين التنفس والتأمل تعد من أفضل الطرق لتهدئة العقل بعد التعرض لفيروس كورونا.

5. تجنب التدخين

يعد التدخين من عوامل الخطر للإصابة بعدوى كورونا، علاوة على أن للتدخين آثار ضارة تختزل قدرة الجسم على شفاء نفسه.