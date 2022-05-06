شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل المشروبات الصيفية الصديقة لمرض السكري التي يمكنك تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف نبحث جميعًا عن هروب من الحرارة المزعجة، يمكن أن يكون المشروب البارد فعالاً للغاية في تزويد الجسم بالراحة المطلوبة.

عندما نتحدث عن مشروبات غالبًا ما تأتي المشروبات الغازية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة كخيار أول، ومع ذلك ، قد لا تكون هذه المشروبات هي الخيار الأكثر صحة لمرضى السكر بسبب محتواها العالي من السكر وفقا لموقع " healthline".

مشروبات صديقة لمرض السكري

فيما يلي بعض المشروبات الصيفية الصديقة لمرض السكري والتي تعتبر صحية ومغذية:

الشاي المثلج المنكه:

اترك الشاي المثلج العام وأضف له نكهة لذيذة بالفواكه، يمكنك تحضير الشاي المثلج المنكه عن طريق إضافة بعض مكعبات الفاكهة المثلجة إلى كوب الشاي المثلج.

عصير فواكه:

ما الذي يمكن أن يكون أفضل من بعض عصير الفاكهة الطازج والمبرد، يمكنك الاختيار من بين الفواكه المفضلة لديك مثل البطيخ والتفاح والبرتقال وما إلى ذلك.

مشروب النعناع:

يمكنك تحضير هذا المشروب عن طريق مزج بعض أوراق النعناع والملح ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الفلفل الأسود ومسحوق الكمون في بعض الماء المثلج.

عصير الليمون:

من السهل التحضير لأن كل ما عليك فعله هو خلط بعض عصير الليمون في الماء، تجنب إضافة السكر إلى عصير الليمون الخاص بك لضمان صحة المشروب.