مع تقلبات الطقس.. تناول هذه الأطعمة لتقوية مناعتك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 8 دقائق

في ظل تقلبات الطقس وارتفاع وانخفاض حرارة الطقس، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ولذا يجب الاهتمام بنوعية الطعام التناول للحد من الإصابة.

وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “webmed” أبرز وأهم الأطعمة التي تحميك من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال تقلبات الطقس، وتحارب الفيروسات والبكتريا لرفع الجهاز المناعي بالجسم، ومنها:

-الفواكه الحمضية

البرتقال والليمون والجريب فروت واليوسفي، جميعها أطعمة غنية بفيتامين سي، وتحتوي أيضا علي مضادات الأكسدة، ولذا تناولك لها يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من نزلات البرد والأنفلونزا.

-السبانخ

لأنها غنية بمضادات الأكسدة وعنصر الحدد وفيتامين سي، فهذا يجعلها من الأطعمة التي لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا ترفع من شئنة في محاربة الفيروسات الخاصة بنزلات البرد والأنفلونزا.

-الجوافة

تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فيتامين أ وسي، والبوتاسيوم والنحاس، والمغنسيوم، وجميع هذه العناصر الغذائية مهمة لتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالأمراض.

-الكيوي

يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، وحمض الفوليك والحديد، والبوتاسيوم، ولذا فتناوله له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، وحمايته من الإصابة بأي مشاكل صحية به.