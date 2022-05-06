شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لحمايتك من مضاعفات إنفلونزا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفلونزا الصيف أحد من السيف.. كشفت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها، تأثر 15.5% من العالم بالأنفلونزا في أي سنة، مما يؤدي إلى من 3-5 ملايين حالة إصابة بالأنفلونزا الحادة، ونحو 650 ألف حالة وفاة على مستوى ارتفاع معدل انتقال كورونا والانفلونزا معا، هناك خطر من أن هذا ما يسمى بالوباء التوأم يمكن أن يفرض ضغطًا مفرطًا على النظم الصحية المنهكة بالفعل.

خطوات الوقاية من الإنفلونزا..

1. يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بلقاح سنوي ضد الإنفلونزا كخطوة أولى وأهم في الحماية من فيروسات الأنفلونزا...

تساعد لقاحات الإنفلونزا في تقليل عبء أمراض الأنفلونزا، ودخول المستشفى والوفيات على نظام الرعاية الصحية كل عام، في هذا الموسم، يتم تصميم جميع لقاحات الإنفلونزا للحماية من فيروسات الإنفلونزا الأربعة التي تشير الأبحاث إلى أنها ستكون الأكثر شيوعًا، يحتاج كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق إلى لقاح الأنفلونزا، ويفضل بحلول نهاية شهر أكتوبر.

يعد تطعيم الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة أمرًا مهمًا بشكل خاص لتقليل خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا الحاد، يشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة الأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة مثل الربو والسكري أو أمراض القلب والرئة والأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر.

التطعيم مهم أيضًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون مع الأشخاص المعرضين لخطر أكبر أو يعتنون بهم لمنع انتشار الأنفلونزا إليهم، هذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعملون في مرافق الرعاية طويلة الأجل، والتي تعد موطنًا للعديد من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا.

2. اتخذ إجراءات وقائية يومية لوقف انتشار الجراثيم.

3.تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

4. إذا كنت مريضًا، فحد من الاتصال بالآخرين قدر الإمكان لمنع نقل العدوى إليهم.

5. قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، تخلص من المنديل في سلة المهملات بعد استخدامه.

6. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون، في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدم منظف اليدين المعتمد على الكحول.

7. تجنب لمس العينين والانف والفم، حيث تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة.

8. نظف وعقم الأسطح والأشياء التي قد تكون ملوثة بالفيروسات التي تسبب الأنفلونزا.

علاج الانفلونزا ..

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد اختفاء الحمى باستثناء الحصول على رعاية طبية أو غيرها من الضروريات، يجب أن تختفي الحمى دون الحاجة إلى استخدام دواء خافض للحرارة، لاحظ أن إرشادات البقاء في المنزل الخاصة بفيروس كورونا قد تكون مختلفة، تناول الأدوية المضادة للفيروسات إذا وصفها طبيبك، وتختلف الأدوية المضادة للفيروسات عن المضادات الحيوية، هي أدوية موصوفة (حبوب ، سوائل أو مسحوق مستنشق) وغير متوفرة بدون وصفة طبية.

يمكن للأدوية المضادة للفيروسات أن تجعل مرض الإنفلونزا أكثر اعتدالًا وتقصير وقت إصابتك بالمرض، كما أنها قد تمنع المضاعفات الخطيرة للانفلونزا، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أعلى، يمكن أن يعني العلاج بعقار مضاد للفيروسات الفرق بين الإصابة بمرض أكثر اعتدالًا، ومرض خطير للغاية قد يؤدي إلى الإقامة في المستشفى.

تشير الدراسات إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات تعمل بشكل أفضل في العلاج عندما تبدأ في غضون يومين من الإصابة بالمرض، ولكن البدء بها لاحقًا يمكن أن يكون مفيدًا، خاصةً إذا كان لدى الشخص المريض عامل خطر أعلى أو كان مريضًا جدًا من الأنفلونزا، إذا كنت معرضًا لخطر أكبر للإصابة بالأنفلونزا وتعاني من أعراض الأنفلونزا، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية في وقت مبكر حتى تتمكن من علاجك بمضادات فيروسات الإنفلونزا إذا لزم الأمر.

أعراض الإنفلونزا ..

الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسدادها وآلام الجسم والصداع والقشعريرة والتعب، قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من القيء والإسهال، قد يصاب الناس بالأنفلونزا ولديهم أعراض تنفسية بدون حمى.