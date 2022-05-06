شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نصف الأطفال السوريين خرجوا من المدارس وتأثرت حالتهم النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مازن كوارة، المدير القُطري للجمعية الطبية السورية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، عن الوضع فى سوريا، إن نصف الأطفال خرجوا من المدارس، ما أثر ذلك على حالتهم النفسية، موضحا أنه ليس لدينا العدد الكافى من الأطباء النفسيين.

وأضاف، أنه لابد من نراعى ونهتم بالتعليم الطبى ونزود ونرفع من القدرات البشرية فى هذا المجال، ولابد من حل المشكلات الاقتصادية، مع إرهاق ومعاناة المواطنين من الوضع الاقتصادى، مؤكدًا أن تحالف جافي كان يضمن توفير اللقاحات فى العالم ويقدم الدعم الكبير لسوريا، مضيفًا أن سوريا فى وضع حرج، وفى 8 مايو سيتم استعراض كيفية الصمود فى سوريا ليكيفة التعامل مع الوضع فى سوريا.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، إننا نؤكد لكم أن المنظمة والوكلات الأممية لا ندخر وسعا أن نعمل سويا لانقاذ الأوراح، إما ما يتعلق بالصحة أو النهوض بالتعليم بكل االسبل، وكل الدعم الذى تقدموه والدفاع عن احتياجات الشعب السوري سوف نتاكد أنه سوف يتم تحقيقه، ومساعدة الشعب السورى لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الصحة للجميع، موضحا، إن سوريا كان لديها أفضل النظم الصحية بالاقليم، وكانت تتاقسم كل ما لديها مع الإقليم.