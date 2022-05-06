شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوائده مش هتستغنى عنه.. الكركم هيقوي مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم من التوابل الغنية بالفوائد الكثيرة، فتناوله يعد كنز للجسم، لأنه يحتوي علي مادة الكركمين الغنية بمضادات الأكسدة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، وللتعرف علي فوائد تناول الكركم عليك قراءة الأسطر القادمة، التي يقدمها موقع "WEBMED" و "THEHEALTHY".





فوائد الكركم -يحميك من الإلتهابات:

الكركم يعد من التوابل الغنية بمضادات الألتهابات، ولذا تناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تحميك من الإصابة بأي التهاب في الجسم، ولذا لتناوله يعد كنز كبير بسبب أنه يحافظ يقلل علي لإصابة بالالتهابات الجسم





-التخلص من الوزن الزائد: مادة الكركمين التي يحتوي عليها الكركم تساهم بشكل كبير في تقليل الوزن الزائد، لأنها تعمل علي زيادة حرق الدهون، وتنظم حركة المعدة والأمعاء، ولذا فتناولها لا يتسبب في زيادة الوزن، بل تعمل علي التخلص منه. -يقلل ألم المفاصل: يعمل تناول الكركم علي تقليل حدة الشعور بألم في مفاصل الجسم، والعظام، والتعرض لتورم بهم، والسبب أنه غني بمضادات الالتهابات التي من دورها القيام بذلك. -صحة نفسية جيدة: أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الكركم يساهم في حصولك علي مزاج جيد، ويقلل حدة الإصابة والشعور بالإكتئاب والقلق، والسبب مادة الكركمين. -تنظيم نسبة السكر في الدم:يعد عامل جيد لمرضي السكر، لأن تناوله يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، والسبب مادة الكركمين.