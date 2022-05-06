شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الطقس الحار.. 5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الأطعمة الخارقة هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مقارنة بالأطعمة الأخرى وتساعد على تعزيز صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام، إن دمج الأطعمة الفائقة في نظامنا الغذائي لا يعزز القيمة الغذائية لوجباتنا فحسب، بل يفيدنا أيضًا على المدى الطويل، من المهم ملاحظة أن الطقس يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الإمداد الغذائي، علاوة على ذلك، فإنه يؤثر أيضًا على الدرجة التي تفيدنا بها هذه الأطعمة الفائقة، للتأكد من أننا نستهلك الأطعمة الخارقة المناسبة هذا الصيف ، إليك قائمة بالأطعمة الفائقة التي تحتاج إلى دمجها في نظامك الغذائي في هذا الطقس الحار، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف
الطماطم:
البطيخ:
البطيخ غني بالعناصر الغذائية المختلفة مثل فيتامين ب 6 والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج ومضادات الأكسدة القوية الليكوبين وبيتا كاروتين، فإن مضادات الأكسدة هذه تحمي الخلايا من التلف، تم ربط هذه المواد المضادة للأكسدة بالوقاية من السرطان، كوب من عصير البطيخ بديل صحي للشاي المثلج أو الصودا أو المشروبات الغازية غير الصحية والسكرية.الليمون:
الليمون هو طعام خارق آخر شهير فهو متعدد الاستخدامات ويمكن دمجه في وجباتك الصيفية، يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي الذي ثبت قدرته على إصلاح تلف الجلد الذي قد تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة ، الليمون يرطب الجسم، يمكن أن يؤدي البقاء تحت أشعة الشمس إلى الجفاف وإرهاق الجلد والجسم ككل، يساعد الليمون على تجديد كليهما.الكيوي:
إن الحاجة إلى الأطعمة الخارقة في الصيف هي ترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والحرارة، يعتبر الكيوي مصدرًا رائعًا آخر لفيتامينات C و E. وهو أيضًا مصدر كبير للبوتاسيوم وهو بديل صحي للموز ، خاصة في فصل الصيف، يحتوي الكيوي على نفس كمية فيتامين سي مثل البرتقال ويعمل كبديل رائع في حال كنت تفضل تناول مجموعة متنوعة من الفواكه.جوز الهنديحتوي هذا الطعام الفائق متعدد الاستخدامات على مجموعة من الطرق التي يمكنك من خلالها دمجها في نظامك الغذائي، ماء جوز الهند عبارة عن 94٪ ماء مما يجعله مشروبًا لذيذًا لترطيب نفسك، يعتبر كل من حليب جوز الهند وسكر جوز الهند من البدائل الصحية للحليب العادي والسكر .