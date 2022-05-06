شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الطقس الحار.. 5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة الخارقة هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مقارنة بالأطعمة الأخرى وتساعد على تعزيز صحتنا ورفاهيتنا بشكل عام، إن دمج الأطعمة الفائقة في نظامنا الغذائي لا يعزز القيمة الغذائية لوجباتنا فحسب، بل يفيدنا أيضًا على المدى الطويل، من المهم ملاحظة أن الطقس يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الإمداد الغذائي، علاوة على ذلك، فإنه يؤثر أيضًا على الدرجة التي تفيدنا بها هذه الأطعمة الفائقة، للتأكد من أننا نستهلك الأطعمة الخارقة المناسبة هذا الصيف ، إليك قائمة بالأطعمة الفائقة التي تحتاج إلى دمجها في نظامك الغذائي في هذا الطقس الحار، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف 5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الصيف الطماطم: الطماطم:

تقدم الطماطم مجموعة من الفوائد في الصيف، الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة، تحتوي على مادة الليكوبين ، مما يمنحها اللون الأحمر الفاتح الذي تمتلكه، يعمل اللايكوبين كدرع لحماية الطماطم من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة وبالمثل ، فإن تناول الطماطم يساعد أيضًا في حماية الجلد من أي ضرر قد تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية.