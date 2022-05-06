أعراض خطيرة لمريض السكر تخبرك باحتياجه لرعاية طبية

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يعد من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الكثيرون، فهو من الأمراض المزمنة التي يجب على المريض جعلها صديقة له لتجنب مضاعفاتها الصحية، فعند التعرض لارتفاع نسبته قد يتطلب الأمر ذهاب المريض للمستشفى للقيام معه بجميع الإجراءات الطبية للحفاظ على صحته.

فمرض السكر يعي أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين، وقد يصاب الشخص بظهور أعراض تتوجب أخذه للمستشفى للتعرف على أفضل الحيل الطبيبة الحفاظ على صحته.





أعراض خطيرة لمريض السكر تخبرك احتياجه لرعاية طبية

ومن ضمن هذه الأعراض قدمها موقع "webmed"، ومنها:

-يقوم الجسم بتحويل الأطعمة إلي جلوكوز الذي تستخدمه الخلايا للحصول على الطاقة، وهذا الخلايا تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز، ففي حالة عدم إنتاج الجسم لكمية الأنسولين التي يحتاجها، فلن يتمكن الجلوكوز من الشعور بالطاقة، ولذا يشعر المصاب بالسكر بالجوع والهبوط والتعب.

-يقوم الجسم بامتصاص الجلوكوز خلال مروره بالكلي، ولكن في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم لا يتمكن الجسم من استعادة الجلوكوز، ولذا يزداد فرص التبول والعطش الشديد عند مريض السكر.

-يشعر أيضا مريض السكر بالجفاف في الفم، والرغبة في حكة الجلد، وذل بسبب كثرة التبول، وفقدانه للسوائل بالجسم، ولذا يظهر بشكل بشرة جافة.



متي تصبح أعراض مرض السكر شديدة، ويجب ذهابه للمستشفى؟ متي تصبح أعراض مرض السكر شديدة، ويجب ذهابه للمستشفى؟

عند إصابة الشخص المصاب بالسكر بعدوي الخميرة، التي تتغذى على الجلوكوز، وتتسبب في ارتفاع نسبته في الدم، وقد تظهر بين أصابع اليدين أو تحت الثدي، أوفي الأعضاء التناسلية.

-شعور المريض بالتعب الغير مبرر.

-ألم شديد في البطن.

-ضيق في التنفس.

-زيادة نسبة التبول.

-الرغبة في النوم.

-ضعف نبض الجسم.

-رائحة الفم الشبيهة بالفواكه.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.