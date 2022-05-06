أسباب الأنتفاخ قبل الدورة الشهرية و3 حيل تخلصك منها

بيروت - نادين محمد - بين تقلصات الدورة الشهرية وتقلبات المزاج الناتجة عن متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، من الصعب بالفعل التعامل مع فترات الدورة الشهرية. إليك علاجات منزلية سريعة تساعد على التخلص من انتفاخ الدورة الشهرية.

وفقاً لموقع هيلث يعتبر انتفاخ الدورة الشهرية أمراً طبيعياً أثناء فترة الحيض. يتميز بالانتفاخ والألم في منطقة البطن وأجزاء أخرى من الجسم. قد يجعلك أيضاً تشعر بأنك قد اكتسبت وزناً.

يحدث الانتفاخ بشكل عام عندما يبدأ الحيض وينحسر في غضون يومين في دورة الحيض. لا يمكنك منع الانتفاخ تماماً قبل وأثناء فترة ما، ولكن يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية التي قد تخفف من انتفاخ الدورة الشهرية.

ولكن قبل تجربة علاجات الانتفاخ هذه، من المهم أن تفهمي أسباب الانتفاخ خلال فترة دورتك الشهرية.

أسباب انتفاخ الدورة الشهرية

بينما لا يزال الباحثون غير قادرين على تحديد سبب الانتفاخ بدقة خلال هذه الفترة، فإنهم يشتبهون في سببين محتملين.

متلازمة ما قبل الحيض.

مؤشر كتلة الجسم.

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والدهنية.

قلة النشاط البدني وممارسة الرياضة.

قد يساعدك فهم أسباب الانتفاخ على معالجة الموقف بشكل أفضل في المرة القادمة التي تأتي فيها دورتك الشهرية.

هناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تقليل انتفاخ الدورة الشهرية. إليك أبرز العلاجات المنزلية لانتفاخ الدورة الشهرية، وهي ليست حلاً أكيداً للجميع، لكنها قد تعمل مع بعض الأشخاص.



1. تعديل النظام الغذائي الخاص بك

قد يساعد إجراء بعض التغييرات الغذائية البسيطة في تقليل الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية.

تقليل حصص وجباتك وزيادة عدد مرات الاستهلاك. قد يساعدك ذلك على تقليل الشعور بالضيق وتقليل الشعور بالشبع.

تجنب تناول الأطعمة المالحة؛ لأنها قد تسبب احتباس السوائل وتجعلك تشعرين بالانتفاخ.

الابتعاد عن الكافيين والمشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ لأنها يمكن أن تزيد من أعراض ما قبل الحيض، بما في ذلك الانتفاخ.

قد تؤدي أيضاً إلى إطالة فترة الدورة الشهرية أو تسبب دورات غير منتظمة. هذا يترجم إلى الشعور بالانتفاخ لمدة أطول من دورتك العادية.

إذا لم تستطيعي التخلي عن فنجانك الصباحي، يمكنك التفكير في استبدال خيارات منزوعة الكافيين به.



2. تمرني بانتظام

ربما يكون التمرين خلال دورتك الشهرية هو آخر شيء تفكرين فيه. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة بشكل منتظم يبلغن عن عدد أقل من أعراض الدورة الشهرية، مثل الانتفاخ، مقارنة بالنساء اللائي لا يمارسن الرياضة، قومي بتمرين خفيف (مثل اليوجا) وتجنبي تمارين القوة والتمارين المكثفة خلال فترات الدورة الشهرية.



3. الحصول على نوم جيد

يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى هرمون البروجسترون في جسمك أثناء الدورة الشهرية إلى حدوث انتفاخ. حاولي الحصول على 8-9 ساعات من النوم خلال دورتك الشهرية، فقد يساعدك ذلك على تقليل التوتر واستعادة مستويات البروجسترون. قد يساعد هذا في علاج ليس فقط انتفاخ الدورة الشهرية، ولكن أيضاً العديد من الأعراض الأخرى للاضطراب المزعج السابق للحيض.

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