تجربتي في انقاص وزني وازالة الكرش مع رجيم التونة في 3 ايام فقط

بيروت - نادين محمد - ترغب كل إمراة في الحصول على الجسم المثالي والرشيق، وتبحث عن أفضل الأنظمة الغذائية لإزالة الكرش والدهون المتراكمة في أنحاء الجسم المختلفة. تابعي مع "الجميلة" وتعرفي على تفاصيل تجربتي مع رجيم التونة لإنقاص وزني وإزالة الكرش في 3 أيام فقط، للحفاظ على رشاقتك.

كنت اعاني من الوزن الزائد، الذي شكّل لي كابوساً مزعجاً وإحراجاً شديداً، بالإضافة إلى الكثير من المشاكل الصحية التي واجهتها وعانيت منها. نصحتني إحدى صديقاتي برجيم التونة، وبدأت بتجربته، وحصلت على أفضل النتائج في التخلص من الوزن بصورة سريعة للغاية، وكانت تجربة ناجحة جداً ومن افضل التجارب التي مررت بها في حياتي بهدف خسارة الدهون المتراكمة وإزالة الكرش.

كيفية تطبيق رجيم التونة لـ خسارة الوزن وإزالة الكرش في 3 ايام

يُعتبر رجيم التونة من أبسط الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تُساعد في خسارة الوزن وخصوصاً في منطقة البطن. يُوصى بإتباع هذا الرجيم لمدة 3 أيام فقط ، حرصاً على عدم حدوث أي نقص من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولأن إستخدامه كرجيم طويل المدى قد يضر بصحة الشخص لأنّ زيادة مستوى البروتين في الجسم قد تُسبب أمراضاً معينة.

الحرص على تطبيقه بالطريقة الصحيحة للحصول على النتيجة المرجوة. والإلتزام بتناول حوالي 6 وجبات صغيرة يومياً تحتوي على التونة كل ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات .وعدم التوقف عن شرب الماء طوال النهار بما يُساوي 2 لتر ونصف إلى 3 لتر، فذلك سيساعدك في الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام نهائياً. على أن يتم تناول الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم مرتين يومياً لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

وجبه الأفطار: بيضة مسلوقة بدون ملح وثمرة موز متوسطة، مع قطعه متوسطة من التوست او توست القمح الكامل .

وجبة الغداء: طبق من التونة مع كمية قليلة من الخبز المحمص المصنوع من حبوب القمح الكاملة .

وجبه العشاء: قطعه متوسطة من اللحم المشوي بدون دهون مع الخضار المطهي على البخار او المشوي مثل الجزر والبروكلي كما يمكن أيضاً تناول كوب من الشاي دون سكر. كما يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين من آيس كريم الفانيليا كحلوى يومياً .

فوائد رجيم التونة:

من خلال تجربتي لرجيم التونة علمت الفوائد الرائعة التي تُوفرها للجسم، ومن أهمها ما يأتي:

تحتوي التونة على قيمة غذائية مرتفعة وعالية، وتُساهم في خفض الوزن إلى حد كبير مع الشعور بالشبع بمجرد تناولها.

تُعدُّ التونة من المصادر الغنيّة بأحماض أوميغا 3 الدهنيّة.

تُفيد التونة في التخسيس لإحتوائها على البروتينات.

تُساهم التونة في خفض مستوى الكربوهيدرات في الجسم.

تعمل التونة على تخفيض الكولسترول في الدم، حيث يعمل فيتامين B على تثبيط الكولسترول السيء وتعزيز الكولسترول الجيد، ممّا يساعد في حفظ الأوعية الدموية والشرايين والقلب من الانسداد والتجلطات الدموية المختلفة.

تُساعد الأحماض الدهنية والبروتينات الموجودة في التونة على الحفاظ على قوة الجسم مع تقدّم العمر.

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