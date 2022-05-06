وصفات لعصير الكرنب للتخسيس

بيروت - نادين محمد - يعتبر عصير الملفوف أو الكرنب علاجًا منزليًا ممتازًا للانتفاخ وفقدان الوزن. هو ملين طبيعي يعزز وظائف الأمعاء، كما أنه يحتوي على خصائص تساعد على التخلص من السموم ما يساعد في إنقاص الوزن.

لتحضير هذه العصائر البسيطة واللذيذة ، يجب أولاً غسل أوراق الكرنب جيدًا لإزالة جميع البقايا. ثم اتبعي إحدى الوصفات أدناه:



1. عصير الكرنب والليمون

الليمون عنصر ممتاز يضاف إلى عصير الكرنب ليسرع عملية فقدان الوزن. الليمون له خصائص تساعد في إزالة السموم كما تساعد على حرق الدهون الزائدة ، كذلك، يقلل من الشعور بالجوع. يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مدرة للبول ويجعل الدم أكثر قلوية.

في الخلاط ، اخلطي ورقة كرنب واحدة مع عصير 2 ليمونة حتى تمتزج جيدًا. اشربي العصير فور تحضيره، ودون إضافة السكر.

إضافة البرتقال إلى عصير الكرنب يقلل من الطعم المر وأيضًا يحفز فقدان الوزن. يساعد البرتقال على إبقائك ممتلئة كما أنه يحد من امتصاص الكربوهيدرات والكوليسترول والدهون. الزنجبيل ، من ناحية أخرى ، يحسن وظيفة الأمعاء ويزيد من التمثيل الغذائي ، مما يسهل حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية.

في الخلاط ، اخلطي ورقة كرنب واحدة مع عصير 3 حبات برتقال و 2 سم من الزنجبيل. حتى تمتزج جيدًا. اشربيه فور تحضيره.

3. عصير الكرنب والأناناس والنعناع

إن الجمع بين الأناناس والنعناع وعصير الكرنب يعزز الخصائص الطبيعية المدرة للبول التي يحتوي عليها الكرنب. يمكن أن يساعد ذلك في إفراز السوائل المحتجزة التي تسبب الانتفاخ. بالإضافة إلى أن الأناناس غني بالألياف التي تقلل الشهية.

في الخلاط ، اخلطي ورقة كرنب واحدة مع شريحتين سميكتين من الأناناس وبضع أوراق نعناع حتى تمتزج جيدًا. يمكن إضافة بضع قطرات من الليمون لتعزيز النكهة ، إذا لزم الأمر.

4. عصير الكرنب والتفاح والليمون

تساعد إضافة التفاح إلى عصير الكرنب على تعزيز العصير بالبكتين ، وهي مادة تعمل على تحسين وظيفة الأمعاء وزيادة الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل عصير الليمون على تحسين طعم الكرتب وله خاصية إزالة السموم التي تحرق الدهون.

في الخلاط ، اخلطي ورقة كرنب واحدة مع تفاحة خضراء وعصير نصف ليمونة حتى تمتزج جيدًا. يفضل أن يكون ذلك دون إضافة السكر.

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