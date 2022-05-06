أطعمة تسبب الغازات والانتفاخ

بيروت - نادين محمد - الأطعمة التي تسبب الغازات ، مثل الفول والبروكلي على سبيل المثال غنية بالألياف والكربوهيدرات ، يتم تخميرها بواسطة الفلورا المعوية أثناء الهضم. الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات ، مثل اللحوم والمكسرات ، تتخمر لفترة أقل في الأمعاء وتنتج غازات أقل بشكل عام.



تسبب عملية التخمير انتفاخ البطن، ويختلف الأمر من شخص لآخر. لهذا السبب ، يجب أن يتم تشخيصك من قبل اختصاصي تغذية لتحديد الأطعمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الغازات ، بحيث يمكن وضع خطة غذائية مخصصة تناسب احتياجاتك.

يعتمد عدم تحمل الأمعاء لهذه الأطعمة على الشخص ، لذلك لا يصاب جميع الأشخاص بانتفاخ البطن إذا تناولوا نفس الوجبة.

تشمل الأطعمة الرئيسية التي يمكن أن تسبب الغازات ما يلي:

1. الفول

من المعروف أن الفول والبقوليات الأخرى بشكل عام تسبب الغازات المعوية. فهي غنية بالألياف والنشا مثل رافينوز ، والتي يصعب هضمها ، مما يؤدي إلى فترة تخمير أطول في القولون وزيادة إنتاج الغاز.

2. الخضار

بعض الخضروات ، مثل البروكلي ، والكرنب ، والقرنبيط ، والثوم ، والهليون يمكن أن تسبب الغازات الزائدة. هذه الأطعمة غنية بالألياف وتحتوي على رافينوز ، وهو مركب يصعب هضمه .

3. الفواكه

تحتوي الفواكه وبعض عصائر الفاكهة على نوع من السكر يسمى الفركتوز. يختلف تركيز هذا السكر حسب الفاكهة. لا يتم امتصاصه بالكامل في الأمعاء ، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز.

الفواكه التي تحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز والمرتبطة بانتفاخ البطن والتفاح تشمل التفاح والخوخ والكمثرى والبرقوق. كما أنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساهم في إنتاج الغازات.

4. الحليب ومنتجات الألبان

اللاكتوز هو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان. عندما يكون الشخص لا يتحمل اللاكتوز ، فهذا يعني أن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من اللاكتاز لهضمه. اللاكتاز هو إنزيم ينتجه الجسم بشكل طبيعي لهضم اللاكتوز في الأمعاء. عندما يظل اللاكتوز سليماً ، تستهلكه البكتيريا المعوية ، التي تطلق الهيدروجين والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، مما يساهم في تكوين الغازات.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو الذين يلاحظون زيادة الغازات استبدال منتجات الألبان بالحليب الخالي من اللاكتوز أو الحليب النباتي.



5. علكة

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة إلى زيادة ابتلاع الهواء ، مما قد يؤدي إلى زيادة الغازات. تحتوي بعض أنواع العلكة أيضًا على سوربيتول أو مانيتول أو إكسيليتول ، وهي سكريات يمكن أن تسبب أيضًا انتفاخ البطن وانتفاخ البطن.

6. المشروبات الغازية

من المهم تجنب الصودا أو المياه المعدنية أو غيرها من المشروبات الغازية لأنها تؤدي إلى زيادة الهواء في الأمعاء. يمكن أن يؤدي الشرب باستخدام الماصة أيضًا إلى زيادة الغازات.

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