أعشاب طبيعية لارتفاع ضغط الدم

بيروت - نادين محمد - صحيح أن ضغط الدم مرض مزمن، لكن يمكن الحد من ارتفاعه من خلال تناول بعض المكونات الطبيعية.

أحد العلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم هو شرب عصير التوت أو ماء الثوم بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك ، الأعشاب المختلفة المحضرة في شكل مشروبات ساخنة ، مثل شاي الكركديه أو شاي أوراق الزيتون ، تتمتع بخصائص ممتازة خافضة للضغط تساعد في التحكم في ضغط الدم.

على الرغم من أن هذه العلاجات الطبيعية مفيدة لاستكمال العلاج الموصوف لارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه يجب استخدامها فقط تحت إشراف طبيب القلب ، حيث لا ينبغي أن تحل محل الأدوية التي نصح بها طبيبك.

تعرفي على الأعشاب الطبيعية التي تساعد على خفض ضغط الدم:

1. ماء الثوم

ماء الثوم طريقة طبيعية لتنظيم ضغط الدم حيث أنه يحفز إنتاج أكسيد النيتريك. وهو غاز له تأثير قوي يساعد على الدورة الدموية ويقلل الضغط على القلب.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الثوم مفيدًا أيضًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية.

تتمثل إحدى طرق تناول الثوم في نقعه في الماء وشربه طوال اليوم.

المكونات:

1 فص ثوم نيء مقشر ومهروس ؛

3.4 أونصة (100 مل) من الماء.

طريقة التحضير:

ضعي فص الثوم في كوب من الماء واتركيه ينقع لمدة ست إلى ثماني ساعات (أو طوال الليل). بعد هذه الفترة ، اشربيه قبل الإفطار على معدة فارغة.

يمكنك أيضًا تناول الثوم كجزء من وجباتك على مدار اليوم ، فقد يكون تناول الثوم أكثر متعة من شربه. نصيحة جيدة هي إضافة بعض القرنفل المقشر إلى زيت الزيتون للحصول على بديل مملوء بالثوم.

2. شاي أوراق الزيتون

تعتبر أوراق شجرة الزيتون من أفضل العلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم تمامًا مثل الثوم. تحتوي على مادة البوليفينول التي تنظم ضغط الدم ، دون التعرض لخطر التسبب في انخفاض ضغط الدم ، حتى لو تم تناولها بكميات زائدة.

بالإضافة إلى ذلك ، أوراق الزيتون لها أيضًا تأثير مهدئ ومريح ، مما يساعد على التحكم في أعراض القلق.

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من أوراق الزيتون المطحون.

16.9 أونصة (500 مل) من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

ضعي أوراق الزيتون في قدر به ماء مغلي واتركيه منقوعًا لمدة خمس إلى عشر دقائق. ثم صفي الخليط بمنخل شبكي واتركيه يبرد. يمكنك شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي على مدار اليوم.

بالإضافة إلى الشاي ، يوجد أيضًا خلاصة أوراق الزيتون التي يمكن شراؤها من المتاجر على شكل كبسولات. يمكن تناول الكبسولات بجرعات 500 مجم مرتين في اليوم بعد الوجبات.

3. شاي الكركديه

الكركديه نبات شائع جدًا بين أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن ، ولكن هذا النبات يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم. هذا بسبب تركيبته الغنية بالأنثوسيانين ، وهي مركبات الفلافونويد التي تساعد على تنظيم ضغط الدم.

للحصول على نتائج أفضل لضغط الدم ، يوصى باستخدام زهور الكركديه ذات الألوان الداكنة. كلما كانت أزهار الكركديه أغمق ، زاد تركيز الأنثوسيانين وزاد التأثير ضد ارتفاع ضغط الدم.

المكونات:

1 - 2 جرام من الكركديه الكركديه.

1 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير:

ضعي الكركديه في الماء المغلي واتركيه ينقع لمدة خمس إلى عشر دقائق. ثم صفي المزيج بمصفاة شبكية واشربي هذا الشاي من مرة إلى مرتين يوميًا ، مع التأكد من ترك ما لا يقل عن ثماني ساعات بين كل كوب شاي.



4. عشبة ذيل الحصان

عشبة ذيل الحصان مدر طبيعي للبول ويزيل السوائل الزائدة من الجسم. يمكن أن يكون مشروبًا رائعًا لخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل ، حيث يتسبب الماء الزائد في الجسم بمزيد من الضغط على القلب ، مما قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم.

المكونات:

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من أوراق ذيل الحصان الجافة

16.9 أونصة (500 مل) من الماء المغلي.

طريقة التحضير :

ضعي أوراق ذيل الحصان في الماء المغلي واتركي الخليط لمدة خمس إلى عشر دقائق. ثم صفي المزيج واشربي الشاي وهو دافئ. يمكن تناول هذا الشاي مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.