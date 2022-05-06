شكرا لقرائتكم خبر عن رجعى نضارة بشرتك من تانى فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني معظمنا من مشكلة أو اثنتين على الأقل من مشاكل البشرة، سواء كانت المشكلة هى حب الشباب أو الخطوط والتجاعيد أو البثور السوداء وغيرها من المشاكل الأخرى، ويقدم الخليج 365 نصائح للاهتمام بالبشرة والحفاظ على نضارتها، ومنها وحسب ما ذكره موقع healthline :

1:تقشير البشرة

يساعد التقشير على التخلص من خلايا الجلد الميتة، لكن الإفراط في التقشير يمكن أن يتسبب في تفاعل بشرتك مع إنتاج الزيت الزائد أو انتشاره، من الأفضل تقليله إلى الحد الأدنى مع جلسات مرة واحدة في الأسبوع.

2:شرب المياه

الاهتمام بشرب المياه والسوائل الطبيعية باستمرار، وذلك لأن المياه تساعد على ترطيب ونضارة البشرة.

3:واقى من أشعة الشمس

للوقاية من من أشعة الشمس والإسمرار ينصح باستخدام واقى من أشعة الشمس الضارة قبل الخروج من المنزل ب ثلث ساعة.

4:تناول الخضراوات والفواكه

الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه يساعد على تعزيز صحة البشرة ونضارتها وترطيبها، حيث تحتوى بعض الخضراوات والفواكه على فيتامين سى وبعض الفيتامينات الهامة للبشرة.

5:مرطب للبشرة

مرطب البشرة صباحا ومساء من أهم خطوات نضارة وترطيب البشرة ، لذلك استخدمى كريم النهار وكريم الليل على بشرتك .