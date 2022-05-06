شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الموز الصحية للجسم.. أبرزها الحفاظ على القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز من الفواكه المهمة والمميزة، وذات الطعام المميز الذي يجعله من الفواكه التي يعشقها الكثيرون، وخلال التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الموز، وذلك وفقا لموقع "webmed".

الموز يحتوي علي بعض العناصر الغذائية المهمة كالبوتاسيوم، والمغنسيوم، وفيتامين ب وفيتامين سي، كما أنه يحتوي على نسبة من مضادات الأكسدة.



ومن أهم الفوائد الصحية لتناول الموز، التالي: ومن أهم الفوائد الصحية لتناول الموز، التالي:

-تنظيم ضربات القلب، لأنه غني بعنصر بالبوتاسيوم، الذي من دورة القيام بحماية القلب.

-يعمل الموز علي تنظيم ضغط الدم، ويحد من ارتفاع ضغط الدم.

-يعمل الموز علي تقوية أعصاب الجسم، والسبب أنه غني بالبوتاسيوم.

-يساهم الموز في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي من دورها تقليل فرص الإصابة.

-الموز يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، لأنه غني بمضادات الأكسدة، وأيضا فيتامين سي، هذه العناصر الغذائية التي من دورها تقوية المناعة.

-يساهم الموز في تقليل فرص الإصابة بالتهابات في الجسم، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

-يعمل الموز علي الحماية من الإصابة بالزهايمر، لأنه غني بعنصر المغنسيوم، والبوتاسيوم، الذي من دورها القيام بذلك.

-الموز يحافظ علي الجهاز الهضمي، ويقلل من فرص التعرض للإصابة بالحموضة، وانتفاخ البطن والمعدة.