شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تدلى عل الإفراط فى تناول النشويات.. منها الشعور بالخمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة النشوية لها مذاق خاص ومميز، وهذا هو السبب في جعلها من الأطعمة التي يعشقها الكثيرون، ومنها البطاطس والمخبوزات والمكرونة والخبز، ورقائق البطاطس المقرمشة.

ولكن هل تعلم أن الأطعمة النشوية تحتوي على سعرات حرارية عالية، ولذا فإن الإسراف في تناولها يشكل خطرا علي صحتك، ويعرضك لبعض الماشكل التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير، أن الإسراف في تناول النشويات يتسبب في تعرضك للشعور بالخمول والإرهاق، وعدم القدرة على ممارسة حياتك ويومك بشكل طبيعي، كما أنها تساهم بشكل كبير في الشعور على تقلبات المزاج والحصول على مزاج غير جيد وغير صحي، ومائل للاكتئاب.

كما أضاف التقرير، أن النشويات تعمل علي التعرض لارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا فهي تعد خطرا على صحة مريض السكر، لأنها تتسبب في التعرض لارتفاع نسبته بشكل سريع.

وأشار التقرير، أن الإسراف في تناول النشويات يساهم بشكل كبير في التعرض لزيادة الوزن والإصابة السمنة، لذا إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد فلا تتناول النشويات.

وأخيرا أكد التقرير، أن تناول النشويات يتسبب في التعرض والإصابة بانتفاخ المعدة، والشعور بألم بها، لأنها لا تحتوي علي الألياف التي تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقلل من حدة ألم البطن والانتفاخ.