شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. اعرفى علامات اختلال التوازن الهرموني وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهرمونات هى المواد الكيميائية التى تنتقل عبر مجرى الدم، وتوجه الأنسجة والأعضاء إلى ما يجب القيام به، أنها تساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم الأساسية، مثل التمثيل الغذائي، إذا كان لدى الشخص كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من هرمون معين، فإن هذه الحالة تُعرف باسم عدم التوازن الهرموني، حتى التعديلات الطفيفة يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على الجسم كله، الانتفاخ والإرهاق والتهيج وتساقط الشعر وخفقان القلب وتقلب المزاج ومشاكل السكر في الدم وصعوبة التركيز والعقم كلها علامات على عدم التوازن الهرمونى، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

وقالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن هناك علامات تؤكد اختلال التوازن الهرموني لدى النساء ، موضحة أن الهرمونات تلعب دورًا في التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف الجسم، بما في ذلك الشهية، والتمثيل الغذائي، ودورات النوم، والدورات الإنجابية، مشيرة إلى أن الهرمونات التي عادةً ما تختل التوازن أولاً هي الكورتيزول والأنسولين هرمونات" الإجهاد "و" سكر الدم "، على التوالي، يُطلق على هذه "هرمونات ألفا" لأن لها تأثيرًا مباشرًا على هرمونات الغدة الدرقية، والمبيض، وهرمونات النوم.

العلامات الأولى لاختلال التوازن الهرموني الذي يجب البحث عنه:

تواجه صعوبة في النوم أو النوم طوال الليل.

تكافح من أجل النهوض من السرير، حتى بعد سبع إلى تسع ساعات من النوم.

أنت بحاجة للكافيين فقط للذهاب في الصباح.

أنت بحاجة إلى المزيد من الكافيين لتستمر في العمل.

لاحظت أعراض الدورة الشهرية، مثل التقلبات المزاجية ونوبات الغضب وانهيار الطاقة.

تشعر بـ "الجوع" في كثير من الأحيان.

إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض ، فقد يكون لديك هرمون الكورتيزول أو الأنسولين غير المنتظم أو كليهما.



ما يجب على المرأة التي تعاني من عدم التوازن الهرموني أن تفعله: ما يجب على المرأة التي تعاني من عدم التوازن الهرموني أن تفعله:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تقليل تناول السكر.

استهلك الدهون الصحية.

ضع في اعتبارك كيف تؤثر القهوة على النظام.

التعرض لأشعة الشمس في الصباح.