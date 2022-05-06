شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. اعرفى علامات اختلال التوازن الهرموني وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر
وقالت أخصائية التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن هناك علامات تؤكد اختلال التوازن الهرموني لدى النساء ، موضحة أن الهرمونات تلعب دورًا في التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف الجسم، بما في ذلك الشهية، والتمثيل الغذائي، ودورات النوم، والدورات الإنجابية، مشيرة إلى أن الهرمونات التي عادةً ما تختل التوازن أولاً هي الكورتيزول والأنسولين هرمونات" الإجهاد "و" سكر الدم "، على التوالي، يُطلق على هذه "هرمونات ألفا" لأن لها تأثيرًا مباشرًا على هرمونات الغدة الدرقية، والمبيض، وهرمونات النوم.العلامات الأولى لاختلال التوازن الهرموني الذي يجب البحث عنه:
تواجه صعوبة في النوم أو النوم طوال الليل.
تكافح من أجل النهوض من السرير، حتى بعد سبع إلى تسع ساعات من النوم.
أنت بحاجة للكافيين فقط للذهاب في الصباح.
أنت بحاجة إلى المزيد من الكافيين لتستمر في العمل.
لاحظت أعراض الدورة الشهرية، مثل التقلبات المزاجية ونوبات الغضب وانهيار الطاقة.
تشعر بـ "الجوع" في كثير من الأحيان.
إذا كنت تعاني من واحد أو أكثر من هذه الأعراض ، فقد يكون لديك هرمون الكورتيزول أو الأنسولين غير المنتظم أو كليهما.
ما يجب على المرأة التي تعاني من عدم التوازن الهرموني أن تفعله:
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
تقليل تناول السكر.
استهلك الدهون الصحية.
ضع في اعتبارك كيف تؤثر القهوة على النظام.
التعرض لأشعة الشمس في الصباح.