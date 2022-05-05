شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحسّن التمارين الرياضية الصحة النفسية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضات الجماعية أو ركوب الدراجات أو التمارين الرياضية أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يوميًا يتمتعون بصحة نفسية أفضل من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة The Lancet Psychiatry فإن ممارسة الرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع كانت مرتبطة بأكبر الفوائد الصحية.وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الاكتئاب يؤثر على 5٪ من سكان العالم من البالغين وهو سبب رئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.

الأعراض الشائعة للاكتئاب هي: الحزن ، والتهيج ، وقلة الاهتمام بالأنشطة ، وضعف التركيز ، والشعور المفرط بالذنب أو تدني قيمة الذات ، واليأس ، والأفكار الانتحارية ، والنوم المضطرب ، والتغيرات في الشهية أو الوزن ، والشعور بالتعب بشكل خاص أو انخفاض الطاقة ، تغيرات المزاج.

اشتملت الدراسة على جميع أنواع النشاط البدني ، بدءًا من رعاية الأطفال والأعمال المنزلية وقص الحشائش وصيد الأسماك إلى ركوب الدراجات والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والجري والتزلج.

وقال الدكتور آدم شكرود، أستاذ الطب النفسي المساعد في جامعة ييل الأمريكية "يرتبط التمرين بعبء أقل للصحة العقلية على الأشخاص بغض النظر عن العمر ودخل الأسرة ومستوى التعليم.

بالنسبة للبحث ، استخدم المؤلفون بيانات من 1.2 مليون بالغ في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 2011 و 2013 و 2015.

طُلب من المشاركين تقييم صحتهم العقلية في الثلاثين يومًا الماضية وكم مرة انغمسوا في التمارين في نفس المدة.

في المتوسط ، عانى المشاركون 3.4 أيام من الصحة العقلية السيئة كل شهر.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين أبلغوا عن عدم ممارسة الرياضة، فإن الأشخاص الذين مارسوا التمارين أفادوا بأنهم يعانون من ضعف في الصحة العقلية بمعدل 1.5 يوم كل شهر - انخفاض بنسبة 43.2٪ (2.0 يوم للأشخاص الذين مارسوا الرياضة مقابل 3.4 أيام للأشخاص الذين لم يمارسوا الرياضة)، ".

بالنسبة للدراسة ، استخدم الباحثون 75 نوعًا مختلفًا من التمارين وتم العثور على أقوى رابط للصحة العقلية للرياضات الجماعية وركوب الدراجات والتمارين الرياضية

وأضاف الباحثون"حتى إتمام الأعمال المنزلية كان مرتبطًا بتحسن (انخفاض أيام الصحة النفسية السيئة بحوالي 10٪ ، أو أقل بحوالي نصف يوم كل شهر)".