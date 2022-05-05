كيف تتجنب مضاعفات ضربة الشمس.. اليكم بعض الاحتياطات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وثقافة العمل من المنزل، قد تكون مستويات تحمل الحرارة والرطوبة قد انخفضت بشكل كبير لدى الناس.

ولكن مع اتخاذ الاحتياطات الكافية، يمكن للأشخاص بسهولة التغلب على الحرارة ومنع المضاعفات الصحية مثل ضربة الشمس التي يمكن أن تنشأ بسبب تغيير “تحمل الجهد”، كما يقول الدكتور “أكشاي دودار”، المسؤول عن الحوادث والطوارئ، مستشفى نانافاتي ماكس التخصصي الفائق لصحيفة “Health Shots” .

ويشرح الدكتور دودهار أن ضربة الشمس هي حالة تكون فيها درجة حرارة البيئة مساوية أو أكثر من درجة حرارة الجسم، ونتيجة لذلك يفشل الجسم في التبريد أو استخدام الحرارة.

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى الارتباك، وتغير الحالة العقلية، والكلام المشوش، وفقدان الوعي “الغيبوبة”، والجلد الحار والجاف أو التعرق الغزير، والنوبات، وارتفاع درجة حرارة الجسم جداً ويمكن أيضاً أن يكون مميت إذا تأخر العلاج.

ويقول الدكتور دودار إن ضربة الشمس الشديدة لها القدرة على إتلاف دماغك وقلبك وكليتيك وعضلاتك بسرعة، ويضيف: “إذا تأخر العلاج أو تُرك دون علاج، فإن ضربة الشمس يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة على القلب والكلى والدماغ ويمكن أن تصبح قاتلة”.

كيف تتجنب مضاعفات ضربة الشمس؟

1- حافظ على شرب الماء على فترات محددة، وابق رطباً.

2- قلل من تناول المشروبات الغازية والكحول والشاي والقهوة، مما يقلل من مستويات المياه في الجسم.

3- غرس مياه الشرب بالخيار أو النعناع الغني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، جرب بعض المشروبات الصيفية الصحية والباردة.

4- ارتدي ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

5- احم عينيك بالنظارات الشمسية.

6- استخدم قبعات أو قبعات أو مظلات لحماية رأسك وشعرك، وكذلك لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القاسية.

7- الاستحمام بالماء البارد العادي أو البارد خلال الفترة للحفاظ على درجة حرارة الجسم باردة.

8- الحفاظ على نظام غذائي صحي في الصيف.