شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل ديتوكس لجسمك بعد العيد.. أطعمة للتخلص من السموم والوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر
يحدث فقدان الوزن عندما يحرق الجسم سعرات حرارية أكثر مما تم تغذيته، عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن ، فإننا عادة ما نضع في اعتبارنا تناول الطعام الصحي واتباع روتين تمرين ثابت، بالإضافة إلى ذلك ، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تعزيز رحلة إنقاص الوزن، حيث توفر العديد من الأطعمة العناصر الغذائية وتساعد الجسم على إنقاص الوزن بشكل أسرع.
ثبت أن الزبادي اليوناني هو إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن، كما أنه يساعد فى تطهير الجسم من السموم لأنه غني بالعناصر الغذائية ويعزز أيضًا فقدان الوزن، كما أنها غنية بالبروبيوتيك التي تعمل أيضًا كوقود كبير لجهازنا الهضمي، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحتوى العالي من البروتين يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحد من عادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.
الدجاج والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين مفيدة لك إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن والتخلص من سموم الجسم، لا يوفر النظام الغذائي الغني بالبروتين فترات طويلة من الطاقة للتدريبات فحسب، بل يوفر أيضًا التمثيل الغذائي الأفضل، هذا يعني أن الشخص الذي يستهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين من المحتمل أن يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من الشخص الذي يستهلك بروتينًا أقل حتى لو كان نظام التمرين مشابهًا، يبقيك البروتين أيضًا ممتلئًا لفترة أطول ويساعدك على تقليل الوجبات الخفيفة غير الضرورية بين الوجبات، إذا لم تكن نباتيًا، يمكنك استبدال الدجاج باستهلاك منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن وما إلى ذلك، أو البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا وغيرها والتي تعد أيضًا مصادر رائعة للبروتين.
المكسرات
المكسرات والفواكه المجففة مليئة بالعناصر الغذائية وصحية للغاية، تعد المكسرات أيضًا خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة ويمكن أيضًا إضافتها إلى أطباق أخرى لتعزيز القيمة الغذائية وكذلك المذاق، تزودنا المكسرات بالبروتين والألياف الوفيرة إلى جانب ذلك ، تزودنا المكسرات أيضًا بالدهون الصحية، هذه الدهون الصحية مطلوبة من قبل الجسم لامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى إلى أقصى إمكاناتها، ثبت أيضًا أن المكسرات تعمل على تحسين التمثيل الغذائي ، مما يعني أنها تزيد من قدرة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية في نفس القدر من النشاط والوقت، وبالتالي زيادة فقدان الوزن.
الحساء
تعتبر الشوربات بداية رائعة بالإضافة إلى كونها وجبة خفيفة لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، يزودنا الحساء بالعديد من العناصر الغذائية بناءً على نوع الحساء ، فهو إضافة رائعة منخفضة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، تأكد من عدم الانغماس في الحساء الذي يحتوي على الزبدة أو الكريمة أو الخبز المحمص أو غيرها من المكونات غير الضرورية عالية السعرات الحرارية.
الخضروات الصليبية
تمثل الخضراوات الصليبية الخضراوات التي تنتمي إلى عائلة خضراوات الكرنب، وتشمل البروكلي والقرنبيط ، ما يجعل إضافة هذه الخضار في نظامك الغذائي لفقدان الوزن هي عدد من الأشياء أولاً ، هذه الخضروات منخفضة جدًا في السعرات الحرارية ، مما يجعلها إضافة مثالية لنظامنا الغذائي، ثانيًا ، إنها مصدر كبير للبروتين والألياف مما يجعلنا نفقد الوزن بشكل أسرع ويجعلنا نشيطين، كما تجعلنا الخضراوات الصليبية ممتلئة لفترة أطول بسبب المستويات العالية من البروتين والألياف.