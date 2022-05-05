شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل ديتوكس لجسمك بعد العيد.. أطعمة للتخلص من السموم والوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم بعد تناول الرنجة والفسيخ والكعك فى أيام عيد الفطر إلى عملية ديتوكس وتطهير للتخلص من السموم، ويمكن تناول الأطعمة الطازجة لتكون بمثابة ديتوكس التخلص من السموم، وفى نفس الوقت التخلص من الوزن الزائد الذى اكتسبناه على مدار أيام عيد الفطر، فى هذا التقرير نقدم لك بعض الأطعمة التى تساعدك فى التخلص من سموم الجسم وكذلك تحرق سعرات حرارية وتنقص الوزن، بحسب موقع "doctor.ndtv".

يحدث فقدان الوزن عندما يحرق الجسم سعرات حرارية أكثر مما تم تغذيته، عندما تكون في رحلة إنقاص الوزن ، فإننا عادة ما نضع في اعتبارنا تناول الطعام الصحي واتباع روتين تمرين ثابت، بالإضافة إلى ذلك ، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تعزيز رحلة إنقاص الوزن، حيث توفر العديد من الأطعمة العناصر الغذائية وتساعد الجسم على إنقاص الوزن بشكل أسرع.

زبادي يوناني ثبت أن الزبادي اليوناني هو إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن، كما أنه يساعد فى تطهير الجسم من السموم لأنه غني بالعناصر الغذائية ويعزز أيضًا فقدان الوزن، كما أنها غنية بالبروبيوتيك التي تعمل أيضًا كوقود كبير لجهازنا الهضمي، بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحتوى العالي من البروتين يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويحد من عادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

الدجاج

الدجاج والأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين مفيدة لك إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن والتخلص من سموم الجسم، لا يوفر النظام الغذائي الغني بالبروتين فترات طويلة من الطاقة للتدريبات فحسب، بل يوفر أيضًا التمثيل الغذائي الأفضل، هذا يعني أن الشخص الذي يستهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين من المحتمل أن يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من الشخص الذي يستهلك بروتينًا أقل حتى لو كان نظام التمرين مشابهًا، يبقيك البروتين أيضًا ممتلئًا لفترة أطول ويساعدك على تقليل الوجبات الخفيفة غير الضرورية بين الوجبات، إذا لم تكن نباتيًا، يمكنك استبدال الدجاج باستهلاك منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن وما إلى ذلك، أو البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا وغيرها والتي تعد أيضًا مصادر رائعة للبروتين.



المكسرات المكسرات المكسرات والفواكه المجففة مليئة بالعناصر الغذائية وصحية للغاية، تعد المكسرات أيضًا خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة ويمكن أيضًا إضافتها إلى أطباق أخرى لتعزيز القيمة الغذائية وكذلك المذاق، تزودنا المكسرات بالبروتين والألياف الوفيرة إلى جانب ذلك ، تزودنا المكسرات أيضًا بالدهون الصحية، هذه الدهون الصحية مطلوبة من قبل الجسم لامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى إلى أقصى إمكاناتها، ثبت أيضًا أن المكسرات تعمل على تحسين التمثيل الغذائي ، مما يعني أنها تزيد من قدرة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية في نفس القدر من النشاط والوقت، وبالتالي زيادة فقدان الوزن.



الحساء الحساء تعتبر الشوربات بداية رائعة بالإضافة إلى كونها وجبة خفيفة لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، يزودنا الحساء بالعديد من العناصر الغذائية بناءً على نوع الحساء ، فهو إضافة رائعة منخفضة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، تأكد من عدم الانغماس في الحساء الذي يحتوي على الزبدة أو الكريمة أو الخبز المحمص أو غيرها من المكونات غير الضرورية عالية السعرات الحرارية.