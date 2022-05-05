شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نظافة اليدين أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لنظافة الأيدى في 5 مايو من كل عام، مؤكدة أن نظافة اليدين تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى، بما في ذلك فيروس كورونا، حيث ترفع المنظمة شعار هذا اليوم " اتحدوا من أجل الأمان: نظف يديك"، في سياق مبادرات نظافة اليدين الأخرى التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أجل الحماية من كورونا.

اليوم العالمي لنظافة اليدين 2022..

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى إنه لإعطاء الأولوية للأيدي النظيفة في المرافق الصحية، يحتاج الناس على جميع المستويات إلى الإيمان بأهمية نظافة اليدين لإنقاذ الأرواح، من خلال العمل كلاعبين رئيسيين في تحقيق السلوكيات والمواقف المناسبة تجاهها، بعبارة أخرى، يجب على العاملين الصحيين على جميع المستويات والأشخاص الذين يصلون إلى مرافق الرعاية الصحية أن يتحدوا لضمان نظافة أيديهم.

وأضافت المنظمة، يركز موضوع هذا العام لليوم العالمي لنظافة الأيدي، 5 مايو 2022، على إدراك أنه يمكننا أن نضيف إلى مناخ المنشأة أو ثقافة السلامة والجودة من خلال تنظيف أيدينا، ولكن أيضًا أن ثقافة الجودة والسلامة القوية ستشجع الناس على تنظيف أيديهم في الأوقات المناسبة ومع المنتجات المناسبة.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، اتحدوا وتحدثوا واعملوا معًا بشأن نظافة اليدين للحصول على رعاية عالية الجودة وأكثر أمانًا في كل مكان.