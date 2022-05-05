شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحاليل لتشخيص الفشل الكلوى الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تصبح الكلى فجأة غير قادرة على تصفية الدم من الفضلات، إنه أحد مضاعفات أي عدد من الأمراض أو الاضطرابات التي يؤدي تأثيرها إلى التراكم السريع للسموم وسلسلة من الأعراض تتراوح من انخفاض التبول والإرهاق إلى آلام الصدر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الفشل الكلوي الحاد، بحسب موقع " verywellhealth".

في حين أن الفشل الكلوي الحاد يمكن أن يحدث غالبًا بدون أعراض ولا يتم الكشف عنه إلا خلال الاختبارات المعملية لحالة غير ذات صلة ، يتم تشخيص معظم الحالات في الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو يصلون إلى المستشفى بمرض خطير.

في حالة الاشتباه في الفشل الكلوي الحاد ، قد يُطلب إجراء اختبارات الدم، واختبارات البول ، والموجات فوق الصوتية ، والخزعات لتأكيد وتحديد مستوى الضعف. بناءً على النتائج ، سيتمكن مقدم الرعاية الصحية من تنظيم المرض واتخاذ الإجراء المناسب.



تشخيص الفشل الكلوي الحاد التحاليل تشخيص الفشل الكلوي الحاد التحاليل

يتم تشخيص الفشل الكلوي الحاد المعروف أيضًا باسم إصابة الكلى الحادة بشكل أساسي عن طريق اختبارات الدم والبول. من بين العديد من الاختبارات المعملية المستخدمة لتقييم وظائف الكلى ، هناك نوعان من المقاييس الأساسية لتشخيص وإدارة الفشل الكلوى الحاد.

الكرياتينين في الدم

يقيس مصل الكرياتينين (SCr) كمية مادة تسمى الكرياتينين في الدم. الكرياتينين هو منتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي للعضلات التي تفرز في البول. نظرًا لأنه يتم إنتاجه وإفرازه بمعدل ثابت إلى حد ما ، فهو مقياس موثوق لوظيفة الكلى وهو مؤشر رئيسي للفشل الكلوي.

مستويات SCr الطبيعية عند البالغين هي:

ما يقرب من 0.5 إلى 1.1. ملليجرام لكل ديسيلتر في النساء

حوالي 0.6 إلى 1.2 مجم / ديسيلتر عند الذكور 2





حجم البول

يقيس حجم البول ببساطة كمية السوائل التي تتبولها خلال فترة زمنية معينة.

يُعرَّف قلة البول ، وهو إنتاج كميات صغيرة بشكل غير طبيعي من البول ، بأنه أي شيء أقل من 0.5 مل / كجم / ساعة.

الاختبارات المعملية الأخرى الاختبارات المعملية الأخرى -نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) يقيس كمية النفايات الناتجة في الدم والتي تسمى نيتروجين اليوريا يتم إنتاج نيتروجين اليوريا عندما يقوم الكبد بتكسير البروتين ، ومثل كرياتينين المصل ، يتم إنتاجه وإفرازه في البول إذا كانت أحجامه متسقة إلى حد ما تشير مستويات BUN المرتفعة إلى ARF وقد تشير أيضًا إلى السبب الكامن وراء الفشل الكلوي (مثل قصور القلب أو الجفاف أو انسداد المسالك البولية). -يقيس تصفية الكرياتينين مستوى الكرياتينين في كل من عينة الدم وعينة البول التي يتم جمعها على مدار 24 ساعة. يمكن أن تخبرنا النتائج المجمعة عن مقدار الكرياتينين الذي يتم تطهيره من الدم عن طريق التبول كما تم قياسه بالملل في الدقيقة (مل / دقيقة). يبلغ معدل تصفية الكرياتينين الطبيعي من 88 إلى 128 مل / دقيقة عند النساء و 97 طنًا 077 مل / دقيقة عند الرجال.

-معدل الترشيح الكبيبي المقدر (eGFR) هو اختبار دم يقوم بتقدير كمية الدم التي تمر عبر المرشحات الطبيعية للكلى ، والتي تسمى الكبيبات. يمكن أن تخبرنا السرعة التي يحدث بها ذلك عن مدى تضرر الكلى من المرحلة 1 (الحد الأدنى من فقدان وظائف الكلى أو عدم فقدانها) حتى المرحلة 5 (الفشل الكلوي).

-يستخدم مصل البوتاسيوم لتحديد ما إذا كان هناك بوتاسيوم زائد في الدم (حالة تعرف باسم فرط بوتاسيوم الدم). فرط بوتاسيوم الدم هو سمة من سمات ARF ، وإذا ترك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى خلل ضربات القلب الشديد والذي قد يهدد الحياة (معدل ضربات القلب غير الطبيعي).

-تحليل البول هو ببساطة تحليل معملي لتركيبة البول. يمكن استخدامه لاكتشاف ما إذا كان هناك بروتين زائد في البول (بيلة بروتينية) ويمكنه أيضًا الكشف عن الدم في البول (البيلة الدموية) الذي قد يحدث إذا كان ناتجًا عن نوع من تلف الكلى أو انسداد المسالك البولية.