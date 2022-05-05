للطلاب قبل الامتحان .. تغلب على نسيان المعلومات بهذه الخطوات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 4:32 مساءً

يعاني كثير من الطلاب من مشكلة النسيان هذه الأيام، ويشتكون من عدم تذكر المعلومات الهامة حين يحتاجونها وفي هذا الموضوع نتحدث عن بعض الخطوات البسيطة التي من الممكن ممارستها لتحسين أداء الذاكرة في الحياة اليومية وكذلك في المذاكرة، على اعتبار أننا في موسم الامتحانات هذه الأيام.

وللتغلب على نسيان المعلومات اثناء الامتحانات اتبع هذه الخطوات:

الاعتقاد:

لو كنت تؤمن أن ذاكرتك ضعيفة وتؤكد هذا لنفسك وللآخرين طوال الوقت، فإن هذا أحد العوامل المؤثرة في ضعف الذاكرة!

لتكن اعتقاداتك إيجابية عن نفسك كي تستطيع تحقيق ما تريد فلو طلبنا من شخصين “متماثلين في القدرات الجسدية” أن يَجريا حول الملعب 10 مرات، وكان أحدهما فاقد الثقة في قدراته ولا يعتقد أنه يستطيع إنجاز هذه المهمة، بينما الآخر واثق تماماً من قدراته؛فأيهما في رأيك سيمتلك الحماس الكافي لأداء هذه المهمة؟

ربما يكون السبب الحقيقي لإخفاقنا هو إيماننا التام أننا لا نستطيع النجاح وتذكّر دائماً أننا نُذاكر كي ننجح وخلاص، لن نصبح الأوائل أبداً لأنه الإنسان ساعتها سيبذل مجهوداً متناسباً مع اعتقاداته المتواضعة عن نفسه

الفهم

أن تقرأ الدرس “أو تستوعب الشيء المراد تذكره” وتفهم المعاني الموجودة فيه أولاً.

لذلك ففي المذاكرة ينصح بقراءة الدرس وفهمه أولاً، بدلاً من البدء في الحفظ يمكنك أن تضع أرقاماً وخطوطاً تحت العبارات المهمة كي تعرف الأجزاء المراد حفظها، وتميزها عن التي يجب فهمها فقط الاستيعاب والفهم أولاً يوفّران مجهوداً كبيراً في الحفظ.

التكرار

هناك معلومات لا يمكنك نسيانها أبداً “اسمك- عنوانك” في حين تغيب معلومات كثيرة عن أذهاننا رغم أهميتها “ما هو رقم بطاقتك؟” والسبب هو أن المعلومات المستخدمة بكثرة، يعتبرها المخ معلومات مهمة وتنتقل إلى الذاكرة طويلة الأمد تكرار المعلومة يساعد على تثبيتها بشكل أفضل لذلك حاول استخدام المعلومة الجديدة قدر المستطاع.

تكرار المعلومة عن طريق شرحها لأحد “أو حتى تخيّل أنك تشرحها لأحد” مفيد في تثبيتها في ذهنك، وكذلك كتابة هذه المعلومة بنفسك على الورق، لأن هذا ينشّط الذاكرة الحركية ليدك؛ فكم مرة نسيت رقم تليفون معين، ولم تتذكره إلا حين أمسكت بالتليفون وسمحت ليدك أن تطلب هي الرقم؟.

المرح

إضفاء عنصر المرح والسخرية على المعلومات يجعلها أسهل في الحفظ.

الربط المكاني

من الأسهل أن تحفظ معلومة جديدة، لو ربطتها بمعلومة قديمة موجودة أصلاً في الذاكرة.

مصدر واحد

كثير من الشباب يقعون في خطأ جسيم قبل الامتحانات وهو أنهم يقومون بجمع مذكرات أو ملخصات يرونها لأول مرة، ويتركون الأوراق أو الكتب التي اعتادوا مطالعتها على أساس أن هذه الملخصات فيها المفيد.