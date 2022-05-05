6 فوائد لتناول الحبة السوداء على الريق.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - تنتمي حبة البركة، الحبة السوداء أو الكمون الأسود (الاسم العلمي: Nigella sativa) إلى جنس الشونيز من الفصيلة الحوذانية، تنتج ثماره البذور المعروفة بحبة البركة.

يحتوي زيت حبة البركة على العديد من الحموض الدهنية الأساسيّة. تحتوي حبة البركة على مادة Nigellone وهي أحد مضادات الأكسدة الطبيعية وكذلك الجلوتاثيون. تحتوي بذور حبة البركة على حمض الأرغينين.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أهم فوائد الحبة السوداء على الريق المحتملة:

1- خسارة الوزن الزائد

قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من الحبة السوداء على الريق وقبل النوم على خسارة الكيلوغرامات الزائدة وبطريقة آمنة، ولكن إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية عليك مراجعة الطبيب أولًا.

2- نمو الشعر

من المعروف عن الحبة السوداء فوائدها العديدة المتعلقة بنمو الشعر، وتقويته وتكثيفه، سواء كنت تفكر في استخدام زيت الحبة السوداء موضعيًا على الشعر أو في تناول حفنة من الحبة السوداء على الريق يوميًا، فإن النتائج حتمًا سوف تذهلك.

3- رفع مستويات الطاقة

من فوائد الحبة السوداء على الريق أنها تساعد على رفع مستويات الطاقة، لا سيما في الصباح الباكر وبالتالي زيادة إنتاجيتك في العمل وقدرتك على التركيز، كما أن تناول الحبة السوداء بكميات معقولة بانتظام يوميًا قد يساعدك على تحسين التنفس وتحسين مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

4- مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

من فوائد الحبة السوداء على الريق علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي ومكافحتها، لا سيما التهابات الجيوب الأنفية المزعجة، كما أن الحبة السوداء تساعد كذلك على التخلص من احتقان الحلق والتخلص من البلغم المتراكم في المجاري التنفسية.

5- مكافحة السرطانات

يزيد تناول الحبة السوداء أثناء علاج نوع من أنواع سرطانات الدم، والذي يُعرف بسرطان الدم الليمفاوي بتقليل احتمالية بقاء الإصابة بالسرطان.

6- علاج النفخة والغازات

من فوائد الحبة السوداء على الريق قدرتها على علاج النفخة والغازات واضطرابات المعدة عند تناولها صباحًا قبل وجبة الفطور.

فوائد الحبة السوداء على الريق الأخرى

لا تقتصر فوائد الحبة السوداء على الريق على ما ذكر أعلاه، بل تمتد لتشمل الأمور التالية كذلك:

مكافحة الكحة والسعال.

علاج الصداع.

علاج ألم الأسنان.

مكافحة التهابات المفاصل.

القضاء على الديدان المعوية.

خفض ضغط الدم المرتفع.

تسريع شفاء الجروح.

زيادة نعومة البشرة.

تخفيف رد الفعل التحسسي.

نصائح ومحاذير الحبة السوداء

عند التفكير في تناول الحبة السوداء على الريق، عليك أن تتناول الحبوب التي حمصت قليلًا على النار دون إضافات، فالحبوب السوداء النيئة قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي، ورغم أن الحبة السوداء آمنة نسبيًا، إلا أنها مثل غيرها من العلاجات الطبيعية قد تحمل بعض الأضرار المحتملة، لذا يفضل تجنبها من قبل:

المرضعات والحوامل والأطفال.

المصابون بانخفاض ضغط الدم، فقد تخفض الحبة السوداء الضغط بشكل كبير وخطير.

الأشخاص المقبلين على عملية جراحية، يفضل الكف عن تناول الحبة السوداء قبل موعد العملية بأسبوعين.

مرضى السكري، فقد تؤثر على مرضى السكري بشكل خطير إن لم يتم تناولها بإشراف طبي.