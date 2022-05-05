شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرارة الصيف تؤثر على مفاصلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم معرفة كيفية التعامل مع ألم المفاصل، خاصة في الطقس الحار، في هذا التقرير نتعرف على سبب تأثير حرارة الصيف على مفاصلك، وما يمكنك القيام به للتخفيف من آلام المفاصل، بحسب موقع bonsecours.

سواء كانت مفاصلك أو ركبتك أو كوعك، فإن كل مفاصلك بها سوائل إنه مادة شبيهة بالهلام تسمى السائل الزليلي هذا يشبه الزيت الذي يقوم بتشحيم مفاصلك وإبقائها تتحرك بسلاسة.

يمكن أن تؤدي مستويات درجة الحرارة والرطوبة إلى تغيير مستوى أو سمك السائل الذي يملأ مفاصلك لذلك ، يمكن أن يلتهب السائل الزليلي في مفاصلك بسبب الطقس. تبدأ مفاصلك بالشعور بعدم قدرتها على الحركة أو أنها متيبسة يصبح التهاب المفاصل أكثر شيوعًا مع تقدم العمر.

لماذا يؤثر الطقس على المفاصل

تؤثر التغيرات في درجات الحرارة على شعور المفاصل وعملها في الصيف ، يمكن أن تكون الرطوبة عاملاً لعدة أسباب:

-تتمدد الأوتار والأربطة والعضلات في الطقس الرطب.

-يمكن أن يمنعك الطقس الحار من التحرك يؤدي عدم الاستخدام هذا إلى تصلب المفاصل.

-قد تتعرض المفاصل المصابة بالغضروف البالي إلى أعصاب مكشوفة تتفاعل مع التغيرات في ضغط الهواء من حولك.

-تتسبب الرطوبة في فقدان جسمك للماء من خلال العرق. قد يقلل هذا من السائل حول مفاصلك ويسبب الألم.

-لا يواجه كل شخص تحديات مشتركة في الطقس الحار. يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل مشتركة عندما تنخفض درجات الحرارة أو عندما يكون الجو رطبًا وممطرًا.

يشعر الآخرون بأنهم في أفضل حالاتهم في الطقس البارد والجاف كل هذا يتوقف على جسمك وكيف تتفاعل مفاصلك مع تغيرات درجة الحرارة.

الحفاظ على راحة المفاصل

إذا كنت تعاني من آلام المفاصل في الصيف ، فهناك طرق سهلة للشعور بالتحسن.كل ما يتطلبه الأمر هو بعض التعديلات على نمط حياتك وستشكرك مفاصلك.

-ترطيب الجسم: تحافظ المشروبات والماء على السوائل في مفاصلك لتحريكها.

- الكريمات التي تصرف بدون وصفة طبية: كريمات التهاب المفاصل والأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من آلام المفاصل.

-ارتداء الملابس: يسمح ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من الألياف الطبيعية لمفاصلك بالتحرك بحرية مع الحفاظ على برودة جسمك.

-استرخ في الهواء البارد: ابق في الداخل في مكيف الهواء. هذا يحد من الوقت الذي تقضيه في الهواء الرطب الذي يمكن أن يسبب آلام المفاصل. يمكن أن يقلل الهواء البارد من التهاب المفاصل.

-السباحة: السباحة تبرد جسمك ، بما في ذلك مفاصلك. إنه أيضًا تمرين عضلي منخفض التأثير. الأهم من ذلك أن طفو الماء يخفف الضغط على مفاصلك.

إذا كنت تعاني من آلام المفاصل التي لا تطاق أو إذا كانت مفاصلك مؤلمة أو متورمة أو دافئة عند لمسها أو تجعل أداء أنشطتك اليومية أمرًا صعبًا فتحدث مع طبيبك.