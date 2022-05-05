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القاهرة - سامية سيد - علامات فيروس كورونا لا تقتصر على الجهاز التنفسي فقط يمكن للفيروس الذي يدخل الجسم عن طريق الأنف أن يؤثر على العديد من الأعضاء الأخرى أيضًا بما في ذلك الجلد، في هذا التقرير نتعرف على مشاكل جلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدوى كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أنواع الطفح الجلدي لكورونا أنواع الطفح الجلدي لكورونا

Zoe Covid Symptom Study هي دراسة بريطانية قائمة على التطبيق يتم إجراؤها من خلال المدخلات التي شاركها الأشخاص المصابون عبر التطبيق.

وفقًا للنتائج الأخيرة ، قام الباحثون في الدراسة بتقسيم مشاكل الجلد التي طورها كورونا إلى فئتين: طفح جلدي شائك أو طفح جلدي من نوع جدري الماء وطفح جلدي من نوع خلايا النحل. عادة ما يتم رصد النوع الأول من خلال مناطق صغيرة من النتوءات الحمراء المسببة للحكة.

على الرغم من أن مشكلة الجلد هذه يمكن أن تظهر في أي مكان، إلا أنها تبدأ عادةً حول المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين.

النوع الثاني الذي يسمى الطفح الجلدي من نوع خلية النحل هو حكة شديدة ويظهر فجأة يمكن أن تظهر أيضًا في أي مكان على الجسم ، بما في ذلك الوجه.

مشاكل جلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدوى كورونا

خلايا النحل أو الحساسية

الخلية هي نوع من الطفح الجلدي يظهر بأشكال وأحجام مختلفة عادة ما تجعل بشرتك تبدو حمراء وغير مكتملة تتطور بسرعة في غضون ساعات قليلة وقد تسبب إحساسًا بالوخز.

يمكن أن يظهر في أي جزء من الجسم بما في ذلك الفخذين والظهر والوجه.

وفقًا لدراسة مختلفة، تظهر حالة الجلد في المرحلة المبكرة من الإصابة ويمكن أن تستمر لفترة طويلة بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد تستمر الحالة لمدة ستة أسابيع بعد الإصابة الأولية



الحرارة الشائكة الحرارة الشائكة يظهر الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة الشائكة مثل نتوءات حمراء يمكن أن تكون منتفخة قليلاً وتسبب طفح جلدي حاك. عند الإصابة بفيروس كورونا ، تظهر هذه الأنواع من النتوءات في الغالب على المرفقين والركبتين وأحيانًا في مؤخرة اليدين والقدمين. اعتمادًا على شدة الحالة ، قد تمتلئ النتوءات بالسوائل.

يمكن أن تستمر هذه الأنواع من الطفح الجلدي لأيام أو أسابيع. قد يساعد استخدام الكمادات الباردة والاستحمام البارد في تقليل الحكة.

تورم الأصابعتورم الأصابع هو التهاب الأوعية الدموية الصغيرة التي تظهر على جلدك، يمكن أن يسبب تورم الأصابع الحكة والبقع الحمراء والتورم والتقرح في اليدين والقدمين. في بعض الأحيان قد تظهر على وجهك ورجليك.