شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حمية قوس قزح لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام قوس قزح الغذائي كما يوحي اسمه هو نظام غذائي يتضمن مجموعة ملونة من الأطعمة، الهدف من حمية قوس قزح هو دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في نظامك الغذائي بوعي، على الرغم من أن التلون لا يؤثر بالضرورة علينا بشكل مباشر، إلا أنه محاولة لتنويع ما نأكله، حيث تفتقر معظم الأطعمة السريعة والأطعمة المصنعة إلى هذه الألوان لأنها في كثير من الأحيان لا تحتوي على فواكه أو خضراوات تمامًا، وفى السطور القادمة سنوضح كيف يمكننا تصميم نظام غذائي بألوان قوس قزح لأنفسنا والفوائد المختلفة لنظام قوس قزح الغذائى، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

على الرغم من أن الاسم يشير إلى نظام غذائي يشبه قوس قزح ، فلا توجد قاعدة صارمة وسريعة في نظامك الغذائي الذي يحتوي دائمًا على 7 ألوان من قوس قزح ، قد تكون الفوائد التي تجنيها من لون واحد مختلفة تمامًا بناءً على نوع الفاكهة أو الخضار التي تتناولها، الهدف هو دمج أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضراوات.





إليك كيف يمكنك تصميم نظام غذائي بألوان قوس قزح:

-الأحمر: اللون الأحمر شائع جدًا في الفواكه والخضراوات اليومية، بعض الأمثلة على الخضراوات الحمراء المتاحة بسهولة هي الطماطم، والفلفل الأحمر، والبنجر، والبطاطا الحلوة، الكرنب الأحمر، والفجل الأحمر ، والفلفل الأحمر، مزيج من 2 إلى 3 فقط من هذه الخضراوات يوميًا يمكن أن يوفر لك العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مثل الفيتامينات والحديد والليكوبين والمنجنيز وما إلى ذلك، بعض الأمثلة على الفواكه ذات اللون الأحمر هي الفراولة والبطيخ والبرقوق والتوت والتفاح والكريز والرمان ،توفر لنا هذه الفاكهة أيضًا العناصر الغذائية المذكورة أعلاه إلى جانب الألياف وترطيبها بكميات كبيرة.

- الأخضر: الخضراوات ذات اللون الأخضر هي خضراوات أخرى شائعة الاستهلاك ، الأكثر شيوعًا هي السبانخ والبروكلي والبازلاء والفاصوليا الخضراء واللفت الكرنب والفلفل والخيار والكزبرة والأفوكادو والخس وما إلى ذلك، العديد من هذه الخضار هي خضروات من الفصيلة الصليبية وغالبًا ما تكون عالية جدًا في الحديد، يساعدنا النظام الغذائي الغني بالحديد في الحفاظ على مستويات كافية من الهيموجلوبين في أجسامنا من بين العديد من الفوائد الأخرى ، يمكنك أيضًا دمج بعض الفواكه الخضراء في نظامك الغذائي مثل الكمثرى والكيوي والتفاح الأخضر والعنب الأخضر والجوافة وغيرها الكثير.

- الأصفر: يؤدي دمج الأطعمة الصفراء في نظامك الغذائي إلى زيادة قيمتها الغذائية ، كما يعطي لونًا حيويًا ومشرقًا لنظامك الغذائي، تشمل بعض الخضراوات الصفراء الشائعة الفلفل الأصفر والذرة والليمون وغيرها الكثير بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الفواكه ذات اللون الأصفر التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هي الموز والأناناس والمانجو والبابايا والكمثرى الصفراء ، هذه الفاكهة والخضراوات غنية بالبوتاسيوم والفيتامينات وتحسين قدرة الجسم على هضم الطعام.

-الأزرق – الأرجوانى : هذه المجموعة من الفواكه والخضراوات تعطي لونًا داكنًا لنظامك الغذائي وهي أيضًا إضافة مغذية جدًا لنظامك الغذائي بعض الخضروات الأرجوانية الأكثر شيوعًا هي الباذنجان ، والبصل ، والخس الأحمر ، على الرغم من أن الباذنجان والبصل هما الخضراوات الأرجوانية الوحيدة المتاحة والأكثر استهلاكًا ، يمكنك محاولة دمج البصل في نظامك الغذائي، يعتبر البصل من الأطعمة الخارقة مما يعني أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة.

- البرتقال: مثل الفواكه والخضراوات الحمراء ، تحتوي معظم الفواكه والخضراوات البرتقالية على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بعض الخضراوات ذات اللون البرتقالي الأكثر شيوعًا هي الفلفل البرتقالي والجزر والبطاطا الحلوة وقرع العسل ، بالإضافة إلى بعض الفواكه ذات اللون البرتقالي التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي مثل البرتقال والمشمش والخوخ والشمام ، إنها مصدر كبير للفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

-الأبيض: على الرغم من أن اللون الأبيض ليس لونًا موجودًا في قوس قزح ، إلا أنه جزء أساسي من حمية قوس قزح، يعد الثوم من أكثر الخضروات البيضاء استهلاكًا، الثوم هو طعام خارق آخر وهو مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، يحتوي على قائمة لا حصر لها من الفوائد للجسم ، بعض الخضراوات البيضاء الأخرى عبارة عن عيش الغراب والبصل والقرنبيط والفجل وما إلى ذلك. إلى جانب ذلك ، فإن بعض الفواكه البيضاء الشائعة هي جوز الهند . فوائد حمية قوس قزح

يساعد على تجنب الوجبات السريع

ةيساعد في تجنب الأطعمة المصنعة

يضيف الكثير من العناصر الغذائية إلى نظامك الغذائى

يوفر مضادات الأكسدة

يعزز فقدان الوزن