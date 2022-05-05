بيروت - نادين محمد - تحلم الكثير من الموظفات باتباع رجيم العمل لخسارة 3 كيلو في اسبوع. فمن المعروف ان هؤلاء لا يجدن غالباً الوقت لتحضير الطعام الصحي او لممارسة التمارين الرياضية. لذا من الممكن ان يتناولن الكثير من الاطباق الجاهزة وغالباً ما يكتسبن الوزن الزائد مع مرور الوقت. لكن لهذه المشكلة حل سهل وهو يقضي بتطبيق برنامج يساعد على التخلص من الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة في 7 ايام.

رجيم مكان العمل



من اجل اتباع رجيم العمل لتخسيس 3 كيلو في 7 ايام، من المفيد جداً تطبيق هذا البرنامج الذي يؤمن الكثير من المغذيات ولا يسبب الشعور بالحرمان.



الفطور



- خلاصة نباتية او قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخالية من الدسم او ملعقتا طعام من المربى قليل السكر، حبة تفاح او كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن الاضافات الصناعية مع البذور.

- ومن الافضل عدم تناول اكثر من 3 اكواب من القهوة يومياً.

الغداء



الوجبة الاولى

- قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع الطماطم والبصل، ويمكن اضافة بضع نقاط من زيت الزيتون او الصويا وعصير الليمون.

الوجبة الثانية

- علبة صغيرة من التونا الخالي من الزيت، مع البصل، الفليفلة او قطع الطماطم.

الوجبة الثالثة

- قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون مع حبة طماطم.

وجبة خفيفة

- كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم مع الفواكه.

- او كوب من عصير الفواكه او من عصير الخضار الطبيعي الطازج.

العشاء



تتوفر خيارات عدة للعشاء ضمن رجيم خسار ة 3 كيلو في اسبوع في مكان العمل. وقبل موعد الوجبة بـ30 دقيقة، يجب شرب كوب من عصير الدراق او البرتقال او الفراولة الطبيعية الطازجة.

الوجبة الاولى

- طبق من شوربة الخضار، قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج او اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة يحتوي على الخس، الطماطم، الجزر مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

الوجبة الثانية

- قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون مع قطع الليمون والبقدونس، طبق من السلطة مع الخس والبصل والطماطم.

الوجبة الثالثة

- قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون الجلد مع قطع من الليمون والبقدونس، طبق سلطة مع الخس والخيار والطماطم.

الوجبة الرابعة

- طبق من شوربة الخضار المحضرة من دون دهون، طبق سلطة يحتوي على الخس والطماطم والجزر والبقدونس والثوم والخيار والبطاطا، قطعة من الجيلاتين الخفيف او حبة فاكهة.

ومن اجل تطبيق رجيم العمل لخسارة 3 كيلو في 7 ايام بنجاح، من المهم الحرص على شرب 8 اكواب من الماء يومياً لأن هذا يساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات الضارة. كما يجب ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي السريع يومياً لمدة 30 دقيقة. وقبل تطبيق البرنامج من الافضل استشارة اختصاصية التغذية.



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