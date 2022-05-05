كيف تعرف أنك ناقل صامت لكورونا ولا تظهر عليك أى أعراض؟

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القاهرة - سامية سيد - لا تظهر أي أعراض على كثير من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ، ووفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة بكين في الصين، كانت النسبة المجمعة للإصابات غير المصحوبة بأعراض 0.25٪ في السكان الذين تم اختبارهم و 40.5٪ بين الحالات المؤكدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، في هذا التقرير نتعرف على كيفية اكتشاف أنك ناقل صامت لكورونا ولا تظهر عليك أي أعراض.

وجدت الدراسة المنشورة في JAMA Network Open أن العدوى عديمة الأعراض يمكن أن تكون مصدرًا محتملاً لانتقال كورونا، ويرجع ذلك إلى أن الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض لا تظهر عليهم عادة أعراض أو علامات منبهة، ولكنهم معديون مثل حاملي الأعراض.

لا يزال العلماء والأطباء يحاولون فهم كيف يؤثر فيروس كورونا على الأفراد المختلفين ولماذا تظهر أعراض على البعض بينما لا يعاني الآخرون.



لماذا يظهر على بعض الأشخاص أعراض كورونا والبعض الآخر لا يظهر؟ لماذا يظهر على بعض الأشخاص أعراض كورونا والبعض الآخر لا يظهر؟

في حين أن كبار السن، والذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا، والذين يعانون من نقص المناعة والسمنة هم أكثر عرضة لخطر ظهور الأعراض والمضاعفات الشديدة، فإن بعض الأفراد لا يعانون من أعراض على الإطلاق لكن لماذا؟

ظل الباحثون ينظرون في هذا الأمر منذ ظهور الفيروس ، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة ثابتة ومع ذلك ، ظهرت بعض النظريات يعتقد الخبراء أنه إما بسبب الاستجابة المناعية الفطرية للجسم الأقوى للفيروس أو لأن بعض الناس يتعرضون لحمولة فيروسية أصغر.

يُعتقد أن العمر سبب آخر وراء الإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض، حيث إن الشباب يظهرون كميات أكبر بكثير من الحالات التي لا تظهر فيها أعراض من كبار السن.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ديوك أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى ثلاثة عشر عامًا لديهم أكبر عدد من الحالات بدون أعراض.

إحدى النظريات وراء ذلك هي أن الشباب يعانون من المزيد من الأمراض الفيروسية التنفسية بشكل عام، وهذا هو السبب في أنه بحلول الوقت الذي يصابون فيه بكورونا، يصبح أقل خطورة.

تم أيضًا إرجاع بعض الاختلافات الجينية إلى عدوى كورونا بدون أعراض. على سبيل المثال ، لدى بعض الأشخاص أشكال مختلفة من بروتينات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 مما يجعلهم عرضة للإصابة بفيروس كورونا والمضاعفات. وبالتالي فإن أولئك الذين لا يعانون من هذه الاختلافات هم أقل عرضة للإصابة بالأعراض.

علاوة على ذلك ، إذا كنت قد أصبت بـكورونا في الماضي أو طورت مناعة ناجمة عن اللقاح ، يعتقد الخبراء أنك قد تكون مصابًا بعدوى بدون أعراض. يُعرف هذا أيضًا باسم المناعة المتقاطعة ، أي فكرة التعرض للفيروس من خلال العدوى أو التطعيم.



كيف تعرف أنك حامل لكورونا بدون أعراض؟ كيف تعرف أنك حامل لكورونا بدون أعراض؟

لا توجد طريقة خاصة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى بدون أعراض أم لا.

ومع ذلك ، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي من خلال اختبار كورونا.

أصبح اختبار كورونا خطوة حاسمة للغاية في مكافحة الفيروس القاتل. يمكن أن يساعد اختبار RT-PCR أو اختبار المستضد السريع في تحديد وجود الفيروس في الجسم.

لكن بالتأكيد قد لا يتم اختبار الشخص إذا لم يكن لديه أعراض. وبالتالي ، في حالة تعرضك لحالة كورونا مؤكدة ، تأكد من عزل نفسك عن الآخرين وإجراء الاختبار على الفور حتى تحصل على تقرير اختبار سلبي وما لم تحصل عليه ، ابق منعزلاً.