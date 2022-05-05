شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند التعرض لأشعة الشمس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعة الشمس المفيدة تعد من الحيل الجيدة للحفاظ على توازن فيتامين د فى الجسم، وأيضا تقلل من فرص التعرض للإصابة بالاكتئاب، كما تساهم فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتعرض الجسم لآشعة الشمس، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

الفوائد الصحية لتعرض الجسم لآشعة الشمس

- تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة، لأن التعرض لأشعة الشمس يعمل علي زيادة خلايا الدم البيضا المسئولة عن محارفة الفيروسات، وأيضا فيتامين د الذي يأخذه الجسم من آشعة الشمس تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

- زيادة الإدراك والتركيز، لأن فيتامين د الذي تفرزه آشعة الشمس هي المسئولة عن تحفيز مجموعة كبيرة للمخ.

- عند التعرض لأشعة الشمس يساهم بشكل كبير في تحسين صحة العظام، وتقويتها، لأن التعرض لها يتسبب في زيادة فرص إمتصاص الكالسيوم والفسفور وفيتامين د، وتقليل الإصابة بكسور في العظام.

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن التعرض لأشعة الشمس يساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للإصابة بالاكتئاب، ولذا فعليك التعرض لها لتجنب الإصابة أو اختفاء الأعراض.