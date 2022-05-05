مشروب بروتين طبيعي بعد التمرين للنساء  

بيروت - نادين محمد - البروتين من العناصر الغذائية المهمة للنساء بعد التمرين، فهو يلعب دوراً في بناء خلايا الجسم وترميم الأنسجة التالفة، هذا إضافة إلى بناء العضلات، ولكن هذا لا يعني أن الإكثار من استهلاك الأطعمة أو المشروبات الغنية بالبروتين سينمي العضلات فقط، لكنه قد يؤدي إلى عوارض أخرى، كالصداع، الإسهال، الغثيان، الوهن، الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الكلى والكبد، لذا يجب استشارة الطبيب أو خبير التغذية لتحديد الكميات المناسبة من البروتين التي يسمح بتناولها، خاصة وأنها تختلف من جسد إلى آخر، اعتماداً على حجم وشكل الجسم، النظام الغذائي، أسلوب الحياة المتبع.... فعلى سبيل المثال تحتاج المرأة البالغة من البروتين لنحو 46 غرام يومياً، في حين أن الحامل والمرضع تحتاج إلى 71 غرام من البروتين يومياً.

وبناءً على ما تقدم، يفضل الأخذ بنصائح الأطباء وخبراء التغذية لتحديد الجرعات المناسبة التي يحتاجها جسم المرأة من البروتين بعد ممارستها التمارين الرياضية، سواء من خلال الأطعمة أو المشروبات.

لمن ترغب بمشروب بروتين لتتناوله بعد التمرين، هذه قائمة منها، ينصح بشربها قبل الوجبات الرئيسية، فهي تساعد كذلك على التقليل من السعرات الحرارية المتناولة وتهدف إلى تخسيس الوزن أيضاً.

مشروبات بروتين بعد التمارين الرياضية



مشروب بروتين الكرز



يحتوي على نسب عالية من البروتين وعناصر غذائية أخرى يحتاجها جسم المرأة بعد التمرين.

المكونات

• كوب من عصير الكرز.

• كوب من الزبادي قليل الدسم.

• ¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

• كوب من حليب اللوز غير المحلى.

• ملعقتان كبيرتان من بذور الشيا.

• ¼ حبة من الأفوكادو متوسطة النضج.

الطريقة

• توضع جميع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط الكهربائي حتى يصبح مزيجها ناعم القوام.

• يتم تناوله مباشرة بعد إعداده.

مشروب بروتين الموز وزبدة الفول السوداني

يحتوي على نسب مرتفعة من البروتين، وهو من المشروبات المفضلة للرياضيين الذين يمارسون ألعاب القوى، لأنه يساعد على بناء وتقوية العضلات.

المكونات

• ثمرتان من الموز.

• ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني.

• كوب من الحليب.

• كوبان من الزبادي.

• القليل من مسحوق الكاكاو.

الطريقة

• توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على مشروب متجانس القوام.

• يتم تناوله بعد ممارسة التمارين الرياضية وقبل الوجبات.

مشروب بروتين الموز والتمر



المكونات

• ثمرة من الموز.

• ملعقتان كبيرتان من زبدة اللوز.

• ¼ كوب من الكاجو. المنقوع في الماء لمدة 12 ساعة.

• ¾ كوب من حليب اللوز.

• حبة من التمر.

• ملعقة كبيرة من حبوب الكتان المطحونة.

• ملعقان كبيرتان من الشوفان.

• رشة من القرفة.

الطريقة

• قبل إعداد هذا المشروب، يحتاج إلى نقع حبيبات الكاجو في الماء لمدة 12 ساعة.

• بعد إتمام هذه الخطوة، توضع جميع المكونات باستثناء القرفة في الخلاط، حتى تمتزج جيداً.

• يتم تناول كوب من هذا المشروب بعد تزيينه برشة من القرفة.

مشروب بروتين التوت والحليب



مشروب يساعد الجسم على استرداد طاقته بعد التمارين الرياضية لاحتوائه على نسب عالية من البروتين، يقوي العظام والمفاصل. يمكن استبدال الحليب بالزبادي.

المكونات

• كمية من ثمار التوت.

• كوب من الحليب أو الزبادي.

الطريقة

• تضرب ثمار التوت مع الحليب والزبادي، ثم يتم تناول المشروب بعد التمرين.



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