شكرا لقرائتكم خبر عن من نظامك الغذائى.. فواكه هتساعدك فى الوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التدهور المعرفى علامة مبكرة على مرض ألزهايمر أو الخرف ويمكن اكتشافه من خلال مراقبة سلوك الشخص بشكل يومى، ولعل بعض علامات التدهور المعرفى التى يجب أن تراقبها هى نسيان مواعيدك، الأحداث التى وقعت من فترة قريبة، وصعوبة فهم المهام البسيطة، والذاكرة الضبابية، ووضع الأشياء فى غير محلها، والصعوبة فى الانتباه، وغيرها.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Neurology إليك كيف يمكن لبعض الفواكه مثل الفراولة والبرتقال أن تساعد في تقليل مخاطر التدهور المعرفي، وفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف انديا".

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا يتضمن ما لا يقل عن نصف حصة يوميًا من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفلافونويد مثل الفراولة والبرتقال والفلفل والتفاح قد يكون لديهم خطر أقل بنسبة 20% من الإصابة بالتدهور المعرفي.

مركبات الفلافونويد، هي مركبات طبيعية موجودة في النباتات وتعتبر من مضادات الأكسدة القوية، ويُعتقد أن تناول عدد قليل جدًا من مضادات الأكسدة قد يلعب دورًا في إمكانية إصابتك بالتدهور المعرفي مع تقدمك في العمر.

أظهرت الدراسة أن الفلافونات - الموجودة في بعض التوابل والفواكه والخضروات الصفراء أو البرتقالية - تتمتع بأقوى صفات وقائية ضد التدهور المعرفى.

ووفقًا للخبراء فإن النظام الغذائي الغني بالفلافونويد، خاصة الفلافون والأنثوسيانين، هو رهان جيد لتعزيز صحة الدماغ على المدى الطويل، حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في منع التدهور المعرفي.